Victor Topart (Crapule Club, Fribourg) ist Barkeeper of the year 2021

Am 15. September wurden an der 19. Award Night der SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und Bars der Schweiz gekürt. Die insgesamt sieben Awards wurden in festlichem Ambiente vor rund 150 geladenen Gästen verliehen.

Die Sieger der SWISS BAR AWARDS 2021 v.l.n.r.: Ivan Urech, Atelier Classic Bar (Best Bar Menue), Judy Lauber, Karel Korner (Best Bar Team), Paulina Bastian (Best Barkeeper Talent), Victor Topart (Barkeeper of the year), Marie Gerber, The Bar & Lobby at The Chedi (Best Hotel Bar), Philipp Kössl, Igniv Bar (Best Newcomer Bar), Adriano Volpe, Bar Les Trois Rois (Best Longseller Bar).

Der Startschuss für die 19. SWISS BAR AWARDS fiel in diesem Jahr inmitten des zweiten Lockdowns im Februar. Doch die Barszene befand sich nicht im Winterschlaf, sondern eher im Boxenstopp. Nicht nur nutzten viele Bars die zwangsmässige Pause für das Austüfteln neuer Cocktail-Menus, bis zum Anmeldeschluss der SWISS BAR AWARDS Ende April bewarben sich eine rekordverdächtige Anzahl an Bars und Barkeeper.

Die fachkundige Jury, zusammengesetzt aus Autoritäten der Schweizer Barszene, prüften und bewerteten die eigegangenen Bewerbungen und besuchten die nominierten Betriebe der Shortlist. In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 1998 – 2002) mussten die Barkeeper am 22. Juni 2021 ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Kompetenzen unter Beweis stellen. Für die Kandidatin und die beiden Kandidaten der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun der letzte Test an der Award Night auf dem Programm – die Präsentation einer persönlichen Cocktail-Eigenkreation vor den 150 geladenen Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.

Flurin Kopp (Bar am Wasser, Zürich), Monika Zünd (Turbo Lama, Bern) und Victor Topart (Crapule Club, Fribourg) beim Mixen ihrer Eigenkreationen.

Dank einer überzeugenden Leistung in der Vorrunde, hatte Victor Topart (Crapule Club, Fribourg) sein Knowhow bereits unter Beweis gestellt. Im Finale legte er jedoch noch einen drauf und gewann die Gaumen und Herzen der Juroren mit einer persönlichen Cocktail-Kreation mit dem Namen Cura Helvetica. Der gebürtige Franzose mit einem Faible für schottische Single Malts bringt den Titel in der Königsdisziplin in die Romandie.

Der Barkeeper of the year 2021 bei seiner Final-Präsentation.

Weitere Awards gehen nach Zürich, Basel, Thun und in die Zentralschweiz

Mit Paulina Bastian hat ein Nachwuchstalent aus Zürich den Titel Best Barkeeper Talent gewonnen. Die 22-Jährige arbeitet in der Dolder Grand Bar im 5-Sterne Hotel The Dolder Grand und setzte sich mit einer beeindruckenden Leistung während der Qualifikation vom 22. Juni 2021 gegen ihre Konkurrenten durch.

Ebenfalls nach Zürich geht der Award Best Newcomer Bar 2021. Der Preis für die beste Neu- oder Wiedereröffnung holte sich die Igniv Bar Zürich. Eröffnet im Februar 2020 schafften es Barchef Philipp Kössl und sein Team sich wider den Umständen mit einem überzeugenden Konzept und einem Top-Service innert kürzester Zeit einen Namen zu machen.

Die Bar Les Trois Rois wurde mit dem Award Best Longseller Bar ausgezeichnet. Das altehrwürdige Haus am Rheinknie dient schon seit hunderten von Jahren Reisenden als Bleibe und kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die Hotelbar im Grandhotel Les Trois Rois in Basel existiert in ihrer aktuellen Form seit 15 Jahren und fast ebenso lange kümmert sich Barchef Thomas Huhn für das Wohl seiner Gäste.

Mit ihrer Barkarte qualifizierte sich die Atelier Classic Bar in Thun bereits bei den SWISS BAR AWARDS 2018 unter die ersten Drei. Mit ihrer aktuellen, überarbeiteten Version reichte es in diesem Jahr für den Titel in der Kategorie Best Bar Menue. Die Bar in der Thuner Altstadt ist nicht zuletzt der Beweis, dass die gepflegte Barkultur auch abseits der grossen Städte gelebt wird.

Den Award Best Hotel Bar 2021 holte sich The Bar and Lobby at the Chedi Andermatt. Barmanagerin Marie Gerber bietet im 5-Sterne-Haus zusammen mit ihrem 16-köpfigen Team Service und Drinks auf Top-Niveau und durfte die Auszeichnung anlässlich der Award Night entgegennehmen.

Mit dem Award Best Bar Team 2021 wurde die Equipe der Cocktailbar Karel Korner in Luzern ausgezeichnet. Die Bar unter der Leitung von Judy Lauber strahlt seit fünf Jahren weit über die Grenzen der Leuchtenstadt hinaus. Karel Korner überzeugt mit einer Cocktailkarte aus anspruchsvollen Signature Drinks, die ohne ein eingeschweisstes Team aus engagierten Barkeepern nicht zu bewerkstelligen wäre.

Emotionale Award Night

Die Kulisse für die Vergabe der begehrten Preise stellten die Räumlichkeiten der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich Oerlikon dar. Durch den spannungsvollen Abend führte die Moderatorin Fabienne Bamert. Während der Finalpräsentation blickte die aus dem Schweizer Fernsehen bekannte Zentralschweizerin den Barkeepern über die Schultern und begleitete die 150 Gäste der Award Night durch den Abend.

Trotz anhaltender Corona-Pandemie dürfen die Organisatoren auf eine weitere erfolgreiche Award Night zurückblicken. «Das Fazit der SWISS BAR AWARDS ist auch in ihrer 19. Durchführung durchaus positiv. Die Entwicklung der Barszene Schweiz der letzten Jahrzehnte kann sich definitiv sehen lassen und muss den internationalen Vergleich keineswegs scheuen. Das hohe Niveau zeigt sich auch bei der Qualität und der stetig steigenden Anzahl an Bewerbungen, die uns jedes Jahr erreichen», sagt Ruedi Zotter, Initiator der SWISS BAR AWARDS und Herausgeber des Fachmagazins BAR NEWS. «Ein grosser Dank geht an unsere Partner, die uns seit Jahren unterstützen und ohne die ein solcher Anlass nicht realisierbar wäre», fügt Ruedi Zotter an.

20 Jahre SWISS BAR AWARDS

Mit Spannung darf man bereits jetzt die Ausschreibung der SWISS BAR AWARDS 2022 erwarten. «Für das 20-jährige Jubiläum werden wir uns etwas Spezielles ausdenken. Schon jetzt sind wir mit den Vorbereitungen gestartet und man darf sich auf etwas Einzigartiges gefasst machen», sagt Ruedi Zotter.

Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2021

Barkeeper of the year 2021: Victor Topart, Crapule Club, Fribourg

Best Barkeeper Talent 2021: Paulina Bastian, Dolder Grand Bar, The Dolder Grand, Zürich

Best Newcomer Bar 2021: Igniv Bar, Zürich

Best Longseller Bar 2021: Bar Les Trois Rois im Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

Best Bar Menue 2021: Atelier Classic Bar, Thun

Best Hotel Bar 2021: The Bar & Lobby at the Chedi Andermatt

Best Bar Team 2021: Karel Korner, Luzern

