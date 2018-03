Die SWISS BAR AWARDS sind die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene. In diesem Jahr werden die SWISS BAR AWARDS bereits zum 16. Mal durchgeführt und die herausragenden Leistungen der Schweizer Barszene werden gewürdigt.

Ausschreibung eröffnet

Ab sofort können sich Barkeeperinnen und Barkeeper, Chef de Bars, F&B Manager und Gastronomen für die SWISS BAR AWARDS bewerben. Auch in diesem Jahr suchen wir Barkeeperinnen und Barkeeper mit Herz und Leidenschaft sowie Barbetriebe mit innovativen Konzepten.

Anmeldung SWISS BAR AWARDS

Bis zum 18. Mai 2018 können sich Barkeeper und Bars in den folgenden fünf Kategorien für die SWISSS BAR AWARDS anmelden.

Barkeeper of the Year Ein Barkeeper (männlich oder weiblich) der auf der ganzen Linie überzeugt.

Best Barkeeper Talent Das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Best Bar Menue Kreativ und ideenreich gestaltete Barkarten von Bars, Clubs oder Lounges.

Best Newcomer Bar Lokale die sich durch das Konzept / spezielle Ideen von anderen Lokalen abheben.

Best Longseller Bar Bars, Clubs oder Lounges die seit mindestens 10 Jahren bestehen und ein «In-Place» sind.

Bewertung durch hochkarätige Jury

Von allen Anmeldungen wird in einem ersten Schritt eine erste Triage vorgenommen. Im Anschluss werden die nominierten Barkeeper und Barbetriebe durch eine hochkarätige Jury bewertet. Die Kategorie ist dabei bestimmend, welche weiteren Prüfungen/Tests erfolgen werden.

Nominierung für die Award Night

Pro Kategorie werden Ende Juni jeweils drei Personen/Lokale für die Award Night nominiert, in der dann die Sieger bekannt gegeben werden.

And the winner is…

Am Mittwoch, 12. September 2018 werden in der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich-Oerlikon, die mit Spannung erwarteten Pokale an die Besten der Barszene Schweiz verteilt. Für die Kategorie BARKEEPER OF THE YEAR steht an der Award Night nochmals ein Ernstkampf auf dem Programm. Erst nach der Bewertung des Drinks durch die Jury wird das Gesamtresultat (Summe aller Prüfungen) ausgerechnet, wer der beste Barkeeper des Jahres 2018 wird.

Auszeichnung

Auf die Gewinner der SWISS BAR AWARDS warten neben Ruhm und Ehre attraktive Preise.

