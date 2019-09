Der «Barkeeper of the year 2019» heisst Günther Strobl

Die Gewinner der renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene stehen fest. Die Sieger wurden anlässlich der grossen Award Night vom 11. September in der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich bekannt gegeben. Den Königstitel «Barkeeper of the year 2019» holt sich Günther Strobl, Chef de Bar der Campari Bar, Basel. Die Gewinner der weiteren Awards sind: Bar am Wasser, Zürich (Best Newcomer Bar), Funky Claude’s Bar, Fairmont le Montreux Palace, Montreux (Best Longseller Bar) und Bar Barchetta, Hotel Storchen, Zürich (Best Bar Menue). Der Award «Best Barkeeper Talent» geht an Maicol Pircher (21), Barkeeper im L’Atelier, Basel.

Über 200 geladene Gäste wohnten der Award Night der 17. SWISS BAR AWARDS-Verleihung bei. Um 20.00 Uhr bestritten die drei Finalisten der Kategorie «Barkeeper of the year» auf der Bühne ihre letzte von insgesamt vier Prüfungen. Auf dem Programm: Präsentation einer Cocktail-Eigenkreation, die von einer sieben-köpfigen Fachjury bewertet wurde. Die drei Finalisten aus Zürich, Basel und Luzern setzten sich im Halbfinale (schriftlicher Test & Präsentation Cocktail-Eigenkreation) und bei der inkognito Bewertung am Arbeitsplatz gegen ihre Mitstreiter durch. Die höchste Punktzahl aus allen vier Bewertungen erreichte Günther Strobl, der nun den Titel «Barkeeper of the year 2019» tragen darf.

Keine 500 Meter auseinander: «Best Newcomer Bar» und «Best Bar Menue»

Der Preis für die beste Barkarte geht zum zweiten Jahr in Folge an die Bar Barchetta des 5-Sterne Hotels Storchen am Weinplatz in Zürich. «Kunst im Glas und in der Karte», so das Motto des Barteams rund um Barchef Julio Clemens Enzler. Die Winterkarte 2019 entführte den Gast in eine verzaubernde Märchenwelt. Die Frühlingskarte bestand aus einem Tulpen-Strauss, wobei jede Blume für einen anderen Cocktail stand. Knapp 500 Meter von der Barchetta entfernt eröffnete im Herbst 2018 die Bar am Wasser, Gewinnerin des Awards «Best Newcomer Bar». Die von Dirk Hany geführte Bar bietet den Service eines 5-Sterne-Hotels – nur ohne Übernachtungsmöglichkeit. Die Bar am Wasser überzeugte die Jury durch ihr elegantes, modernes Design, ihr umfassendes , hochwertiges Angebot und ihrem hochmotivierten und top-ausgebildeten Bar-Team.

Funky Claude’s Bar im Fairmont le Montreux Palace gewinnt «Best Longseller Bar»

Beliebt bei den Locals und den Stars des Montreux Jazz Festivals, ist die Funky Claude’s Bar eine Institution der Schweizer Barszene mit internationalem Charakter. Vor über 30 Jahren als «Harry’s Bar» eröffnet, wurde die Bar des Fairmont le Montreux Palace nach dem tragischen Tod von Claude Nobs umgetauft, in Andenken an den Gründer des Montreux Jazz Festivals. Den Award «Best Longseller Bar 2019» verdiente sich die Funky Claude’s Bar mit ihrer entspannten Atmosphäre, dem attraktiven Angebot und dem sympathischen Bar-Team.

Der Award für den Nachwuchs: «Best Barkeeper Talent»

Der bereits zum dritten Mal verliehene Award für das beste Nachwuchstalent geht an den 21-jährigen Maicol Pircher, Barkeeper im L’Atelier in Basel. Er überzeugte die Jury bei der Präsentation seiner Cocktail-Eigenkreation, beim schriftlichen Test und bei der inkognito Bewertung am Arbeitsplatz. Der Award «Best Barkeeper Talent» wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen, um junge Barkeeper zu motivieren und gezielt zu fördern.

Glamouröse Award-Night

Die Award Night mit der Verleihung der SWISS BAR AWARDS ist jedes Jahr das Highlight der Schweizer Barszene, voller Spannung, Emotionen und glorreicher Sieger. Über 200 geladene Gäste, darunter viele Barkeeper, Gastronomen, sowie Vertreter der Getränkeindustrie, fieberten mit den nominierten Barkeepern und Lokalen mit. Im 2020 fallen die SWISS BAR AWARDS ins Jubiläumsjahr 25 Jahre BAR-NEWS. Die Ausschreibung und alle Informationen zu den nächsten SWISS BAR AWARDS finden Sie ab Februar 2020 auf www.swissbarawards.ch aufgeschaltet.

Die Schweizer Barkultur entwickelt sich weiter

American Bars mit klassischen Cocktails gibt es heute auf der ganzen Welt. Dank dem Internet, Cocktail-Competitions wie den SWISS BAR AWARDS und reisefreudigen Barkeepern sind die Barprofis untereinander bestens vernetzt und entwickeln die sogenannte Barkultur gemeinsam weiter. Einige Techniken lernt man von der Küche, wie etwa Sous-Vide, Espumas oder Zentrifugen, andere arbeiten bei der Kreation von Cocktails mit Parfümeuren zusammen, schneiden ihr Eis aus grossen Blöcken, um das Verwässern zu minimieren oder aber sie bereiten immer mehr Produkte selbst her.

Auch in der Bar spielen lokale Produkte eine immer wichtigere Rolle. Gleichzeitig sind Nachhaltigkeit und Gesundheit Themen, die auch vor der Barszene nicht halt machen. So gehört es mittlerweile zum guten Ton, hochwertige alkoholfreie Cocktails, die nicht nur aus zwei-drei Säften mit einem Schuss Sirup bestehen, im Angebot zu haben. Spirituosen, welche aus Getreide oder Früchten biologischen Anbaus gebrannt werden, erscheinen auf dem Markt und in den Flaschenregalen gut sortierter Bars. Plastik-Strohhalme sind innerhalb des letzten Jahres fast gänzlich aus den Top-Cocktailbars verschwunden und durch solche aus Metall, Papier, Glas oder Stroh ersetzt worden.

BAR-NEWS, das führende Fachmagazin der Schweiz, beobachtet und begleitet diese Entwicklungen seit bald 25 Jahren und ist hoch erfreut über die herausragende Qualität der Schweizer Bars. Als das Kompetenzzentrum der Schweizer Barszene setzt sich BAR-NEWS für die Wissensvermittlung mit Workshops, Cocktail- und Barkursen, sowie Expertenbeiträgen und Hintergrundberichten im Fachmagazin ein.

Kategorien der SWISS BAR AWARDS

Barkeeper of the Year Ein Barkeeper (männlich oder weiblich) der auf der ganzen Linie überzeugt.

Best Barkeeper Talent Das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Best Bar Menue Kreativ und ideenreich gestaltete Barkarten von Bars, Clubs oder Lounges.

Best Newcomer Bar Lokale die sich durch das Konzept / spezielle Ideen von anderen Lokalen abheben.

Best Longseller Bar Bars, Clubs oder Lounges die seit mindestens 10 Jahren bestehen und ein «In-Place» sind.

Impressionen Award Night