Rekordanmeldungen für die SWISS BAR AWARDS 2022

Jährlich werden mit den SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und die angesagtesten Bars ausgezeichnet. In diesem Jahr feiern die SWISS BAR AWARDS das 20-jährige Jubiläum. Interessierte Lokale und Barkeeper konnten sich bis am 31. Mai 2022 auf www.swissbarawards.ch in 7 Kategorien bewerben. Am 27. Juni wird die Longlist der Nominierten bekanntgegeben.

Neuer Anmelderekord für die SWISS BAR AWARDS 2022

Noch vier Monate und dann werden die 20. SWISS BAR AWARDS verliehen. Um diesen spektakulären Event am Sonntag, 23. Oktober, durchführen zu können, braucht es Anmeldungen. Und genau diese verzeichnen im Jubiläumsjahr einen neuen Rekord.

Vorqualifikation

Vor dem legendären Event passiert aber noch einiges. Zuerst wird die Longlist mit ihren sieben Kategorien am 27. Juni veröffentlicht. Am 29. August treten dann die besten zehn respektive fünf der Kategorie Barkeeper of the Year und Best Barkeeper Talent gegeneinander an. Bei der Qualifikation präsentieren die Teilnehmenden ihre Cocktail Eigenkreation vor einer Fachjury und schreiben einen schriftlichen Test.

Die Shortlist wird am 12. September veröffentlicht, wobei die Lokale im Print und Online vorgestellt werden. Alle Nominierten aus der Shortlist sind zur grossen Award Night eingeladen.

Lifetime Award wird verliehen

Zum diesjährigen Jubiläum stösst ausserdem eine neue Kategorie in die Runde. Und zwar der Lifetime Award. Er zeichnet die Person aus, welche für ausserordentliche Leistungen in der Barszene bekannt ist. Dieser wird durch eine Spezialjury an der Award Night bekanntgegeben – dafür konnte man sich nicht bewerben.

Feines Dinner, Mix-Battle und After-Party

Neben zahlreichen Überraschungen und einem feinen Dinner gilt sicher das Mixen der fünf Finalisten auf der grossen Bühne in der Kategorie Barkeeper of the Year als einer der Höhepunkte des Abends. Hinzu kommt im Anschluss an die Award Verleihung, eine attraktive After-Party in den Räumlichkeiten des TRAFO Baden.

