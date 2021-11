Paulina Bastian: «Ich habe meine Kreativität entdeckt»

Ein schriftlicher Test, der Drink «Under the red hood» und dessen Darbietung überzeugen die SWISS BAR AWARDS-Juroren: Sie küren Paulina Bastian zum Best Barkeeper Talent 2021. Nach der Canvas Bar im Dolder Grand perfektioniert Paulina Bastian nun ihr kreatives Handwerk in der Canapé Bar im Kreis 4 und inszeniert dort Schaumweine.

Paulina Bastian ist entschieden glücklich, in der Barkultur angekommen zu sein. «In meiner Familie sind alle megakreativ. Sei es musikalischer oder handwerklicher Natur. Nach meiner Kreativität habe ich lange gesucht. Jetzt habe ich sie für mich entdeckt.» Die Auszeichnung zum Best Barkeeper Talent bei den SWISS BAR AWARDS 2021 bestätigt ihre Entdeckung.

«Die Freude über den Award ist immer noch unglaublich. Es ist wunderschön, die Trophäe bei mir zu Hause zu haben», erzählt Paulina Bastian, deren im Schwarzwald lebenden drei Brüder und Eltern die Riesenfreude teilen. In ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau absolvierte Paulina Bastian zusätzlich eine Qualifikation zum Barmanagement und stellte fest: «Das ist es, was ich will.»

Seit 2019 lebt die gebürtige Schwarzwälderin aus dem kleinen Dorf namens Herzogsweiler in der Nähe von Freudenstadt nun gemeinsam mit ihrem Freund in Zürich. In ihrer Freizeit liest sie sehr gerne viel, geniesst gutes Essen und die Vorzüge des Landlebens: «Es ist wunderschön hier. Wir leben ein wenig ausserhalb von Zürich, wo ich die von zu Hause gewohnte Ruhe finde und zugleich schnell in der Stadt bin.»

Vom Züriberg in die Canapé Bar im Kreis 4

Vorerst bleibt der Award im Zürcher Zuhause. Bis vor Kurzem hat die langjährige Hobbyreiterin als Barkeeperin in der Bar des Dolder Grand Hotels geschafft. Dort konnte Sie ihre Kreativität nicht nur hinter, sondern auch vor und neben dem Tresen ausleben.

Nicht nur das Spiel mit teils gegensätzlichen Aromen und Geschmäckern, wie süsssalzig oder die Kreation von Cocktails, auch der Umgang mit den verschiedensten, manchmal sogar launigen Gästen machte der 22-Jährigen unglaublich viel Spass.

Unentschlossene Gäste liebt sie besonders: «Wenn ich auf Basis einer Grundspirituose und Geschmacksrichtung mit einer Cocktail-Kreation genau den Nerv des Gastes treffe und ihn glücklich mache, macht auch mich das glücklich». Den Nerv des Jurorenteams hat die Neo-Zürcherin jedenfalls getroffen.

Geschmacklich mit ihrem «Under the red hood»-Cocktail mit herbem Appenzeller Alpenbitter, einer herzhaften Tomatenspirituose und süssem Kakaobohnensaft, versehen mit Mediterranean Fever Tree Tonic und Espuma aus mit Dill und Koriander infusioniertem Belsazar Vermouth.

SWISS BAR AWARDS 2021 – Erst die 2. Competition des ambitionierten Talents

Zukünftig trifft man Paulina Bastian als stellvertretende Geschäftsleiterin in der Zürcher Canapé Bar in der Brauerstrasse 80. Fortan reicht sie in der kleinen, inhabergeführten Bar mit französischer Ausrichtung vor allem Schaumweine und widmet sich Schaumwein-Cocktails und Neukreationen.

Anfang September hatte das junge Bartalent bereits seinen ersten Auslandeinsatz für 7 Seals Whisky beim Liquid Market in Wien. Nach der World Class-Competition im Februar dieses Jahres, wo sie unter den Top 10 der Schweiz gelandet ist, sind die SWISS BAR AWARDS erst ihr zweiter Wettbewerb in ihrer kurzen Laufbahn gewesen. Lust auf mehr? «Schon, aber mal sehen, was die Zeit bringt», sagt sie.

Vorerst stürzt sich Paulina Bastian, die am liebsten Gin Basil Smash trinkt, in ihre neue Herausforderung der französischen Barkultur. In ferner Zukunft vielleicht in eine eigene Einrichtung mit Ganztageskonzept. Oder vielleicht doch ins Rennen um den Titel Barkeeper of the year beim Jubiläum der 20. SWISS BAR AWARDS 2022?

