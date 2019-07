Dieser Award wurde 2017 ins Leben gerufen. Wir suchen das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Diese drei Barkeeper haben es 2019 in die engere Auswahl geschafft. Am 11. Juni mussten sie einen Spezial-Cocktail einer Fachjury präsentieren und einen schriftlichen Test absolvieren. Diese Finalisten werden jetzt noch «inkognito» an ihren Arbeitsplätzen beobachtet. Wir sind gespannt, wer an der Award Night als Sieger bekannt gegeben werden kann.

TED HAUPT

Cuba Club

Schaffhausen

NEVIL MARTHALER

Hotel Murten

Murten

MAICOL PIRCHER

L’Atelier

Basel

Siegerpreis

Doppelseitiges Portrait inkl. Fotoshooting im Schweizer Fachmagazin BAR-NEWS (Wert CHF 4’650).

Ablauf

Bis 15.5.2019

Anmeldung / Bewerbung mittels Anmeldeformular.

Bis 31.5.2019

Die Jury prüft die Bewerbungen und bestimmt die 3 Halbfinalisten.

11.6.2019: Halbfinale

Die 3 Barkeeper präsentieren in der QN Lounge, in Effretikon, ihren Spezialdrink und absolvieren einen schriftlichen Test.

Juli / August

Die drei Barkeeper werden am Arbeitsplatz (inkognito) durch eine Jury bewertet.

11.9.2019: Award Night

Die Awards werden verliehen.