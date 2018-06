Im Rahmen der letztjährigen Jubiläumsveranstaltung 15 Jahre SWISS BAR AWARDS wurde dieser Award ins Leben gerufen. Wir suchen das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Diese zwei Barkeeper haben es 2018 in die engere Auswahl geschafft.

Am 11. Juni mussten sie einen Spezial-Cocktail einer Fachjury mixen und präsentieren und wurden zudem noch durch einen schriftlichen Test geprüft. Diese Finalisten werden dann noch «inkognito» an ihren Arbeitsplätzen beobachtet. Sind wir gespannt, wer an der Award Night als Sieger bekannt gegeben wird.

KAI BOSSHARD

Barkeeper

Hotel Belvédère, Scuol

STEFANO GIORGIO HÄGI

Barkeeper

WERK 8, Basel