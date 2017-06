Diese sechs Barkeeper haben eine weitere Hürde geschafft und sind in die engere Wahl gekommen. Ihr letzter Prüfstein war das Halbfinale am 12. Juni in der QN Lounge in Effretikon. Die Halbfinalisten wurden eingeladen, sich zu präsentieren, ihren selbst kreierten Fancy-Drink einer Fachjury zu mixen und einen schriftlichen Test zu absolvieren.

Die Kandidaten mit den besten Gesamtergebnissen aus Präsentation, Drink und schriftlichem Test werden nun nominiert für die Phase 3 und werden inkognito durch eine neutrale Jury am Arbeitsplatz besucht und bewertet. Anschliessend wird die endgültige Platzierung der ersten drei Plätze aufgrund der Bewertungen in den Phasen 2 und 3 gemacht.

Diese drei Barkeeper ziehen dann ins grosse Finale ein und werden sich an der Award-Night vom Mittwoch, 20. September nochmals auf der grossen Bühne

der Jury präsentieren.

Bernd Auinger (1993)

Demi Chef de Bar

Les Trois Rois

Basel

Jason-Candid Knüsel (1993)

Assistant Bar Manager

The Chedi

Andermatt

Pascal Kunz (1975)

Inhaber

Hinz & Kunz Bar

Basel

Manuel Schlüssler (1987)

Chef de Bar

Gütsch Bar at Hotel Chateau Gütsch

Luzern

Romain Tritsch (1986)

Chef de Bar

Royal Savoy

Lausanne

Ole Vormbrock (1971)

Chef de Bar

Das weisse Schaf

Luzern