Karel Korner, Luzern: «It’s all about family»

Das Team des Karel Korner wurde bei den SWISS BAR AWARDS 2021 als Best Bar Team gewürdigt. Die Freude des siebenköpfigen Teams in der kleinen Bar an der Ecke Winkelriedstrasse 30 über ausgerechnet diesen Award ist «mega». Schliesslich sind es family affairs, die die Bar für alle zum zweiten Wohnzimmer erheben.

Für uns geht es um die Wichtigkeit von Details. Um den Moment. Um dich. Frag’ unseren Staff für Stuff, Saft und Schnaps! So steht es in der Barkarte der Luzerner Karel Korner Bar eingangs geschrieben. Stets hält das Team sein Versprechen. Begründet einzigartige Momente durch aussergewöhnliches Flair, das die einzelnen, unterschiedlichen Gastgeber an ihre Gäste versprühen.

Das Team des Karel Korner, dessen Name ursprünglich Ecke 30 sein sollte, gilt seit den SWISS BAR AWARDS 2021 als das beste der ganzen Schweiz. Natürlich wurde das gleich im Anschluss an die Award Night in der Winkelriedstrasse 30 gebührend gefeiert. Gewissermassen wie ein Familienfest ausgetragen.

«Gerade der Team-Award macht uns richtig stolz, weil er zu uns passt. Das Team ist der einzige Grund, warum es überhaupt funktioniert.» Judy Lauber

In dem Luzerner Ecklokal nämlich sind es family affairs, die auf intrinsische Weise Wohlfühlstimmung erzeugen. Nicht nur für Gäste, sondern auch für das Team, das sich dort durch seine vertrauensvolle Verbundenheit ein eigenes, vielbesagtes zweites Wohnzimmer geschaffen hat.

Auszeichnung ist mehr als das i-Tüpfelchen

«Gerade der Team-Award macht uns richtig stolz, weil er zu uns passt. Das Team ist der einzige Grund, warum es überhaupt funktioniert», versichert Karel Korner-Geschäftsführerin Judith Lauber, gebürtige Freiburgerin. Zu sagen, nach fünf Jahren wäre er das i-Tüpfelchen: untertrieben!

«Das Karel Korner ist ein Gemeinschaftsprojekt, niemand von uns ist je alleine. Wir sind ein faires, gewachsenes Team, eine Familie», beschreibt sie. Lauber hat die Bar von Anfang an vor sechs Jahren mit aufgebaut. Die Corona-Krise nicht eingerechnet wird nun im Herbst aber das fünfjährige Jubiläum gefeiert.

Best Bar Team – weil das Karel Korner vieles anders macht

Im Karel Korner ziehen «Typen» an einem Strang. Es sind Mitarbeitende aus verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen, persönlichen Geschichten, die die Team-Formation prägen und einander auf eindrückliche Weise ergänzen.

Bei der Team-Zusammenstellung verlässt sich Lauber auf ihr Bauchgefühl: «Der Background interessiert mich nicht. Das Gefühl muss stimmen». Dass gegendert werde, sei nicht zwanghaft, sondern ganz natürlich. «Wie eine Familie, Teamspirit, gemeinsame Feierabende bis in die Früh und auch noch der Team-Freundeskreis. Das alles macht es schön, zur Arbeit zu kommen», schildert Tim Mannweiler, der drei Monate vor Lockdown ins Karel Korner gestossen ist.

Besonders in dieser extremen Zeit sei die Stärke der Vertraulichkeit zum Tragen gekommen. Sogar die Barkarte Vol. 6 mit Signature Drinks in Gemütskategorien wie «Pulsierend, Umami oder Fernweh» ist währenddessen entstanden. Selbstverständlich im insgesamt siebenköpfigen Team mit einem hohen Frauenanteil.

In jeder Bar ist es das Team, das nicht nur für grandiose Cocktails, sondern vor allem für Atmosphäre, Stimmung und Wohlfühlen sorgt. Das Zusammenspiel der Barkeeper, ihr Umgang untereinander, deren Verhältnis sind bedeutende Parameter, die einen Gast in einer gehobenen Trinkstätte gut aufgehoben fühlen lassen.

Das Team der Luzerner Karel Korner Bar wurde bei den SWISS BAR AWARDS 2021 dafür als bestes der ganzen Schweiz ausgezeichnet. Nicht umsonst zählt die Kategorie nach dem zweiten Mal nun als beständige im Reigen der begehrtesten Trophäen der Schweizer Barkultur.

Im Bewerb um den Titel Best Bar Team hat sich die Luzerner Einrichtung gegen die Teamstärken der Zürcher Dolder Grand und Widder Bar durchgesetzt.

Karel Korner

Winkelriedstrasse 30

6003 Luzern

karelkorner.ch

