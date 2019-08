An der AWARD NIGHT vom 11. September werden bereits zum 17. Mal die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene verliehen: die SWISS BAR AWARDS. Seit heute stehen nun auch die drei Finalisten der Kategorie «Barkeeper of the year» fest.

SAMUEL COHEN

Bartender

Raygrodski Bar

Zürich

MICHAEL MÜLLER

Assistant Barmanager

Château Gütsch

Luzern

GÜNTHER STROBL

Chef de Bar

Campari Bar

Basel

Am grossen Finale der AWARD NIGHT, welche am 11. September in der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich-Oerlikon stattfindet, werden die drei Barkeeper vor 200 geladenen VIP-Gästen ihre Cocktail-Eigenkreation präsentieren. Neben dem Geschmack und dem Aussehen des Drinks wird auch die Zubereitung, die Ausstrahlung und die Sympathie der Finalisten bewertet.

Verlosung 10 x 2 Tickets

Möchten Sie an der Award Night mit dabei sein? BAR-NEWS verlost exklusiv 10 x 2 Tickets für die Award Night der SWISS BAR AWARDS vom 11. September 2019.

Jetzt teilnehmen

Die Nominierten für die weiteren Awards sind:

Best Barkeeper Talent

Dieser Award wurde 2017 ins Leben gerufen. Wir suchen das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Diese drei Barkeeper haben es 2019 in die engere Auswahl geschafft. Am 11. Juni mussten sie einen Spezial-Cocktail einer Fachjury präsentieren und einen schriftlichen Test absolvieren. Diese Finalisten werden jetzt noch «inkognito» an ihren Arbeitsplätzen beobachtet. Wir sind gespannt, wer an der Award Night als Sieger bekannt gegeben werden kann.

TED HAUPT

Cuba Club

Schaffhausen

NEVIL MARTHALER

Hotel Murten

Murten

MAICOL PIRCHER

L’Atelier

Basel

Best Newcomer Bar

In dieser Kategorie konnten sich Bars / Clubs / Lounges melden, die nach dem 1. Januar 2018 eröffnet wurden und durch tolle Konzepte und Betriebsideen auffallen und erfolgreich sind. Für den Award 2019 sind die folgenden Betriebe nominiert:

Bar am Wasser

Zürich

Boca Grande

Luzern

Mangomoon Sky Bar

Feusisberg

Best Longseller Bar

Für diesen Award konnten sich auch in diesem Jahr Bars / Clubs / Lounges bewerben, welche mindestens 10 Jahre erfolgreich im Geschäft sind und in der Szene ein IN-Place sind. Nominiert sind die folgenden Betriebe:

Funky Claude’s Bar

Montreux

Kronenhof Bar

Grand Hotel Kronenhof

Pontresina

Suite

Luzern

Best Bar Menue

Eine gut präsentierende Barkarte mit einem ausgezeichneten Produkte- und Leistungsangebot dahinter – dies gehört vielfach mit zu einem erfolgreichen Lokal. Für den Award 2019 sind die folgenden Lokale nominiert:

Bar Barchetta

Hotel Storchen

Zürich

Le muh Bar

Swissôtel Zürich

Zürich

Loft Five

Zürich