Bereits zum 16. Mal werden am Mittwoch, 12. September 2018 die SWISS BAR AWARDS – die renommiertesten Auszeichnungen in der Schweizer Barszene – verliehen. Das Schweizer Fachmagazin BAR-NEWS unterstützt durch zahlreiche Partner ist für die Durchführung dieses Wettbewerbs verantwortlich. Seit heute stehen nun auch die drei Finalisten «Barkeeper of the year» fest. Die Award Night wird zusammen mit 200 VIP-Gästen in der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich-Oerlikon gefeiert. Durch den Abend führt Fabienne Bamert (Leiterin Moderation Zentralschweizer Fernsehen Tele 1).

Finalisten «BARKEEPER OF THE YEAR 2018»

Am grossen Finale an der AWARD NIGHT präsentieren die drei Finalisten auf der Bühne ihren Spezial-Cocktail. Hier zählen einerseits Geschmack, Aussehen und Zubereitung des Drinks und auf der anderen Seite die Aus-strahlung und Sympathie. Die Finalisten sind:

DAVID GANDERT

stv. Barchef

Louis Bar, Hotel Montana

Luzern

MARIE GERBER

Bar Super Visor

Hotel The Chedi

Andermatt

PHILIPP KREIBICH

stv. Barchef

Campari Bar

Basel

Die Nominierten für die weiteren Awards sind:

Best Longseller Bar 2018

Für diesen Award konnten sich auch in diesem Jahr Bars / Clubs / Lounges bewerben, welche mindestens 10 Jahre erfolgreich im Geschäft sind und in der Szene ein IN-Place sind. Nominiert sind die folgenden Betriebe:

Kronenhalle Bar, Zürich

Rämistrasse 4

8001 Zürich

Papa Caesar Lounge Bar, Zermatt

Bahnhofstrasse 41

3920 Zermatt

Campari Bar, Basel

Steinenberg 7

4001 Basel

Best Newcomer Bar 2018

In dieser Kategorie konnten sich Bars / Clubs / Lounges melden, die nach dem 1. Januar 2017 eröffnet wurden und durch tolle Konzepte und Betriebsideen auffallen und erfolgreich sind. Für den Award 2018 sind die folgenden Betriebe nominiert:

Black Sheep Rive Bar, Genf

Ruelle des Templiers 5

1207 Genf

Bar My Senses, Dübendorf

Bahnhofstrasse 32

8600 Dübendorf

Bar Cinchona, Zürich

Hotel 25hours Langstrasse

Langstrasse 150

8004 Zürich

Best Bar Menue

Eine gut präsentierende Barkarte mit einem ausgezeichneten Produkte- und Leistungsangebot dahinter – dies gehört vielfach mit zu einem erfolgreichen Lokal. Für den Award 2018 sind die folgenden Lokale nominiert:

Bar Barchetta, Hotel Storchen, Zürich

Weinplatz 2

8001 Zürich

Weisses Schaf, Luzern

Frankenstrasse 2

6003 Luzern

Atelier Classic Bar, Thun

Rathausplatz 3

3600 Thun

Best Barkeeper Talent

Im Rahmen der letztjährigen Jubiläumsveranstaltung 15 Jahre SWISS BAR AWARDS wurde dieser Award ins Leben gerufen. Wir suchen das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Diese zwei Barkeeper haben es 2018 in die engere Auswahl geschafft.

KAI BOSSHARD

Barkeeper

Hotel Belvédère, Scuol

STEFANO GIORGIO HAEGI

Barkeeper

WERK 8, Basel