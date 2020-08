Die fünf Barkeeper der Kategorie «Barkeeper of the year», die es auf die Short List 2020 geschafft haben, wurden während der letzten Monate inkognito am Arbeitsplatz besucht und bewertet. Jetzt steht fest, welche drei Barkeeper es ins Finale geschafft haben.

Nebst dem Inkognito-Besuch am Arbeitsplatz zählten auch die erreichten Punkte der Qualifikationsrunde und des schriftlichen Tests für das Ergebnis. Fürs Finale an der Award Night vom 16. September haben sich folgende Barkeeper qualifiziert:

Michael Hanke, Baur’s Bar, Zürich

Dirk Hany, Bar am Wasser, Zürich

Ivan Urech, Atelier Classic Bar, Thun

Vorbereitungen für die Award Night laufen

Nicht ins Finale geschafft haben es Judy Lauber vom Karel Korner in Luzern und Andrea Linzner von der 4 Tiere Bar in Zürich.

Seit anfangs Sommer laufen die Vorbereitungen für die Durchführung der Award Night vom 16. September, im Chicago 1928 in Zürich-Oerlikon. Trotz verschiedener Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie, sind wir überzeugt, dass wir der Award-Verleihung den verdienten Auftritt geben können. Die geltenden Vorgaben werden eingehalten.