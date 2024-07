Die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2024 ist bekannt

Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2024 bewerben. Sehr viele Barfachleute und Barbetriebe haben die Chance genutzt und ihre Unterlagen eingereicht. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist erstellt.

Per 1. Juli steht die Longlist der Swiss Bar Awards 2024 fest.

Die zehn Barkeeper in der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.

Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 6. September 2024 die Shortlist mit den drei Besten jeder Kategorie veröffentlicht wird. Die folgenden Barkeeperinnen und Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2024 geschafft:

Barkeeper of the year

Amandine Chapolard

Crapule Club, Fribourg

Alessandro Cogoni

Jo. Bar de quartier, Fribourg

Natascha Galus

Baur’s Bar, Zürich

Noah Hoffmann

Werk 8, Basel

Luca Huber

Tipsy Tiger, Zürich

Stylianos Kalemis

Late Bloomers, Zürich

Marion Moutte

Le Pandore, Genève

Tobias Schwingshackl

Clouds, Zürich

Fabien Theisgen

La Réserve Genève, Genève

Marko Tordinac

Soho Switzerland, St. Gallen

Best Barkeeper Talent

Anthony Christen

Dr. Zhivago, Zürich

Lyna Gaberell

Adler + Muratum Bar, Murten

Logan Hobbé

Bar am Wasser, Zürich

Hannah Matter

Martinazzi-Stübli, Aarberg

Marc Pfister

Bar Rouge, Basel

Best Newcomer Bar

1838

Mandarin Oriental Savoy, Zürich

CAAA by Pietro Catalano

Luzern

Fritz Bar

Luzern

Hanky Panky

Luzern

Hidén Harlekin

Zug

La Catedral | Cócteles y Antojitos

Zürich

Moonshiners

Neuchâtel

Muratum Bar & Lounge

Murten

Tipsy Tiger

Zürich

Waiana Tiki Bar

Zürich

Best Longseller Bar

Das weisse Schaf

Luzern

George Bar & Grill

Zürich

Hinz & Kunz Bar

Basel

Hirschli

Baden

Onyx Bar

Park Hyatt, Zürich

Penthouse

Luzern

Best Bar Menue

Bar les Nations

Intercontinental Genève, Genève

Das weisse Schaf

Luzern

Igniv Bar

Marktgasse Hotel, Zürich

Jo. Bar de quartier

Fribourg

Kempinski Bar & Lobby

Grand Hotel des Bains Kempinski, St. Moritz

Mo Bar

Mandarin Oriental, Genève

N/5 – The Bar

Grace La Margna, St. Moritz

Pink Cocodrilo

Biel-Bienne

Waiana Tiki Bar

Zürich

Werk 8

Basel

Best Hotel Bar

Alpina Lounge & Bar

The Alpina Gstaad, Gstaad

Imi Bar

Volkshaus Basel, Basel

Kempinski Bar & Lobby

Grand Hotel des Bains Kempinski, St. Moritz

Lakeview Bar & Cigar Lounge

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Le Loti Bar

La Réserve Genève, Genève

Louis Bar & Hemingway Rum Lounge

Art Deco Hotel Montana, Luzern

Mo Bar

Mandarin Oriental, Genève

N/5 – The Bar

Grace La Margna, St. Moritz

Savoy Brasserie & Bar

Mandarin Oriental Savoy, Zürich

The Penthouse

Five Hotels and Resorts, Zürich

Best Bar Team

Adler Pub

Adler Hotel & Pub, Murten

Bar am Wasser

Zürich

Bar Karaoké Entre Nous

Carouge

Baur’s Bar

Zürich

Canvas Bar & Lounge

The Dolder Grand, Zürich

Cinchona Bar

Zürich

Louis Bar & Hemingway Rum Lounge

Art Deco Hotel Montana, Luzern

Soho Switzerland

St. Gallen

Widder Bar

Widder Hotel, Zürich

So geht es weiter

26. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent

6. September: Veröffentlichung der Shortlist

6. September bis 6. Oktober: Online Voting

Dienstag, 22. Oktober, ab 17.30 Uhr: Grosse Award Night im Trafo Baden

