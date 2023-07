Die Longlist 2023 ist bekannt!

Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2023 bewerben. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist der besten Bars und Barkeeper erstellt.

Die nominierten Barkeeper und Betriebe für die Longlist 2023 sind bekannt.

Die zehn Barkeeper der Kategorie «Barkeeper of the year» und die sechs Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 8. September 2023 die Shortlist veröffentlicht wird.

Die folgenden Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2023 geschafft:

Barkeeper of the year

Valentin Aleksandrowicz

Soho, Basel

Francois Bräuning

Lenox Bar, Zürich

Mirco Giumelli

N°5 The Bar, St. Moritz

Anthony Kunz

Spitz Bar, Zürich

Elmir Medunjanin

The Chedi Andermatt, Andermatt

Lorenc Mullaj

Onyx Bar, Park Hyatt, Zürich

Spiros Platnaris

Das Weisse Schaf, Luzern

Mark Raucsik

Lakeview Bar, Bürgenstock

Ruben Silva

Le Grand Bellevue, Gstaad

Lorenz Struchen

Twentys Cocktailbar, Biel

Best Barkeeper Talent

Die Jury hat entschieden, in diesem Jahr anstatt fünf, sechs Personen für die nächste Runde einzuladen.

Michael Duc

Atelier Classic Bar, Thun

Jan Philipp Kempter

Tabaco Lounge, Schaffhausen

Andrin Krummenacher

Louis Bar Hotel Montana, Luzern

Timo Schulz

Bar Capitol, Luzern

Gina Wintsch

Igniv, Zürich

Lukas Zingerle

Clouds Bar, Zürich

Best Newcomer Bar

Bambou Speakeasy, Genève

chezpiaf.ch

Kesslers Club Social, Zürich

kesslersclubsocial.ch

Kweer, Zürich

kweerbar.ch

L’Alambic, Genève

lalambic.ch

Late Bloomers, Zürich

latebloomersthebar.com

Mad Mount, Haute-Nendaz

madmount.ch

Paradies, Baden

paradies-baden.ch

Schwyzerhof Bar, Küssnacht am Rigi

schwyzerhofbar.ch

Silk Bar & Lounge, Zürich

ambassadorhotel.ch

Best Longseller Bar

Cranberry Bar, Zürich

cranberry.ch

Das weisse Schaf, Luzern

dasweisseschaf.ch

Onyx Bar, Zürich

hyatt.com

Solheure, Solothurn

solheure.ch

Tabaco Lounge, Schaffhausen

tabacolounge.com

Twentys Cocktailbar, Biel

twentys.ch

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Menue

Bar Capitol, Luzern

barcapitol.ch



Barchetta Bar, Hotel Storchen, Zürich

storchen.ch

Elisaburg, Zürich

elisaburg.ch

Felix Bar, Zürich

felix-zuerich.ch

Hobo Bar, Aarau

hobobar.ch

Jo bar de quartier, Fribourg

jobardequartier.ch

Jojo Bar, Aarau

jojoaarau.ch

Modissa Rooftop Restaurant & Bar, Zürich

ooo-zh.ch

The Chedi Andermatt, Andermatt

thechediandermatt.com

The Dolder Grand, Zürich

thedoldergrand.com

Best Hotel Bar

Einstein Bar, St. Gallen

einstein.ch



Hermitage, Luzern

hermitage.ch



Lenox Bar, Zürich

lenoxbar.ch



Nuovo, Zürich

routetwentysix.ch



The Dolder Grand, Zürich

thedoldergrand.com

Best Bar Team

Bottle Brothers, Genève

bottlebrothers.ch



Clouds, Zürich

clouds.ch



Crapule Club, Fribourg

crapuleclub.ch



Einstein Bar, St. Gallen

einstein.ch



Fermata, Lugano

facebook.com/lafermata.lugano



Kasheme, Zürich

kasheme.com



Lakeview Bar, Bürgenstock

burgenstockresort.com



Soho, Basel

sohobasel.ch



Tabaco Lounge, Schaffhausen

tabacolounge.com

So geht es weiter

28. August 2023: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent

8. September 2023: Veröffentlichung Shortlist

25. Oktober 2023: Award Night

