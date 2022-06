Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2022 bewerben. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist der besten Bars und Barkeeper erstellt.

Die Nominierten Barkeeper und Betriebe für die Longlist 2022 sind bekannt.

Die zehn Barkeeper der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 12. September 2022 die Shortlist veröffentlicht wird.

Die folgenden Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2022 geschafft:

Barkeeper of the year

Gabriel Bodor

Carlton, Zürich

Justin Andrew Ebert

On the Rocks, Wengen

Sarah Madritsch

Igniv, Zürich

Nikita Mazzoni

La Plage, Carouge

Michael Müller

Gütsch Bar, Luzern

Léa Pahud

L’Alambic Bar, Genève

Christophe Pinto

Funky Claude’s Bar, Montreux

John Pinzon

Südbar, St. Gallen

Wladimir Reichert

Werk 8, Basel

Rebekka Anna Salzmann

Angels‘ Share, Basel

Best Barkeeper Talent

Marvin Djoumna

Crapule Club, Fribourg

Noah Hoffmann

Werk 8, Basel

Valentin Matter

Einstein Bar, St. Gallen

Julian Ritter

Cinchona Bar, Zürich

Nina Schneider

Thurbinä, Winterthur

Best Newcomer Bar

A l’Ancienne, Genève

alancienne.ch

Bar Lupo, Zurich

lupo.bar

Blackwell Bierkeller, Burgdorf

blackwellbrewery.ch

Galerie Boutique Bar, Thun

galerie-boutiquebar.ch

Herz, Basel

herzbasel.com

Höfli Pub, Mels

hoeflipub.ch

Le Fumoir, St. Gallen

lefumoir.ch

No Idea Bar, Zürich

noideabar.com

Schwyzerhof Bar, Küssnacht am Rigi

schwyzerhofbar.ch

Best Longseller Bar

Abflugbar, Bern

abflugbar.ch

Baltazar Bar, Basel

baltazarbar.ch

Bellevue Bar, Bern

bellevue-palace.ch

Einstein Bar, St. Gallen

einstein.ch

Kreissaal Bar, Bern

kreissaal.be

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Menue

Al Capone Craft Beer and Cocktail Bar, St. Gallen

steakhouse-alcapone.ch

Bar am Wasser, Zürich

baramwasser.ch

Crapule Club, Fribourg

crapuleclub.ch

Karel Korner, Luzern

karelkorner.ch

Kurt&Kurt, Bern

kurtundkurt.ch

No Idea Bar, Zürich

noideabar.com

Werk 8, Basel

werkacht.ch

Best Hotel Bar

Baur`s Brasserie und Bar, Zürich

baurs-zurich.ch

Bellevue Bar, Bern

bellevue-palace.ch

Cinchona Bar, Zürich

cinchona.bar

Einstein Bar, St. Gallen

einstein.ch

Gütsch Bar, Luzern

chateau-guetsch.ch

Bar Hotel Valrose, Rougemont

valrose.ch

Lakeview Bar & Cigar Lounge, Obbürgen

burgenstockresort.com

Nomad Bar, Basel

nomad.ch

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Team

Carlton Bar, Zürich

carlton.ch

Crapule Club, Fribourg

crapuleclub.ch

Gütsch Bar, Luzern

chateau-guetsch.ch

Jojo Bar, Aarau

jojoaarau.ch

Kaspar, Luzern

kaspar-luzern.ch

Kronenhalle Bar, Zürich

kronenhalle.com

Le Vestibule, Lausanne

le-vestibule.ch

Werk 8, Basel

werkacht.ch

So geht es weiter

29. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent

12. September 2022: Veröffentlichung Shortlist

23. Oktober 2022: Grosse Award Night

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +4 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: