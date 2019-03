Nach dem Erfolg in den letzten Jahren wird dieser Award auch in diesem Jahr ausgeschrieben. Wir suchen das beste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene. Teilnahmeberechtigung: Die Zulassungsbedingungen sind einfach; Für diesen Award können sich innovative Barkeeper (weiblich / männlich ) im Alter zwischen 19 und 23 Jahren, das heisst, geboren zwischen 1996 und 2000, bewerben respektive vorgeschlagen werden.

Broschüre (de)

Unter den eingesandten Anmeldungen werden am 11. Juni drei Kandidaten zur persönlichen Präsentation vor eine Spezialjury eingeladen. Neben einem schriftlichen Test muss an diesem Nachmittag auch ein Spezial-Cocktail gemixt und präsentiert werden. Diese Finalisten werden dann später noch «inkognito» an ihren Arbeitsplätzen beobachtet. Diese drei Personen werden zusammen mit einer Begleitperson an die Award Night 2019 eingeladen, wo der Sieger / die Siegerin des Awards bekannt gegeben wird.

Siegerpreis

Doppelseitiges Portrait inkl. Fotoshooting im Schweizer Fachmagazin BAR-NEWS (Wert CHF 4’650).

Ablauf

Bis 15.5.2019

Anmeldung / Bewerbung mittels Anmeldeformular.

Bis 31.5.2019

Die Jury prüft die Bewerbungen und bestimmt die 3 Halbfinalisten.

11.6.2019: Halbfinale

Die 3 Barkeeper präsentieren in der QN Lounge, in Effretikon, ihren Spezialdrink und absolvieren einen schriftlichen Test.

Juli / August

Die drei Barkeeper werden am Arbeitsplatz (inkognito) durch eine Jury bewertet.

11.9.2019: Award Night

Die Awards werden verliehen.

Bewerbung Best Barkeeper Talent