Lorenz Struchen ist Barkeeper of the year 2023

Am 25. Oktober wurden an der Award Night der 21. SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und Bars der Schweiz gekürt. Die insgesamt sieben Awards wurden in festlichem Ambiente vor rund 300 geladenen Gästen verliehen.

Die diesjährigen Swiss Bar Awards starteten Anfang Mai mit der Ausschreibung. Bis zum Anmeldeschluss Anfang Juni haben sich wiederum eine rekordverdächtige Anzahl an Bars und Barkeepern beworben.

Die Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Schweizer Barszene, prüfte und bewertete die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist. In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 2000 – 2004) mussten die Barkeeper im August ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für die Kandidaten der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun an der Award Night die letzte Prüfung auf dem Programm – die Präsentation von zwei Cocktail-Eigenkreation (je ein Shortdrink und ein Longdrink) vor den rund 300 geladenen Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.

Mit einer überzeugenden Leistung in der Qualifikation am 28. August hatte Lorenz Struchen bereits sein Können unter Beweis gestellt. Im grossen Finale an der Award Night setzte der 34-jährige Barkeeper der Twentys Cocktailbar in Biel noch einen drauf und eroberte mit seinen persönlichen Cocktailkreationen «Art of a Geisha» und «Rêves de vacances» die Gaumen und Herzen der Jury. Damit trägt er für ein Jahr den Titel Barkeeper of the year 2023.

Barkeeper of the year ist Lorenz Struchen von der Twentys Cocktailbar in Biel.

Weitere Bar Awards gehen nach Zürich, Aargau, St. Gallen und in die Zentralschweiz

Mit Timo Schulz hat ein Nachwuchstalent aus Luzern den Titel Best Barkeeper Talent gewonnen. Der 21-jährige Adligenswiler arbeitet in der Capitol Bar und setzte sich in der Qualifikation vom 28. August 2023 mit einer beeindruckenden Leistung gegen seine Konkurrenten durch.

Best Barkeeper Talent Timo Schulz, Capitol Bar, Luzern

Der Award Best Newcomer Bar geht in den Kanton Aargau, genauer gesagt nach Baden. Die Auszeichnung für die beste Neu- oder Wiedereröffnung ging an die Paradies Bar. Eröffnet im September 2022, gelang es Barmanager Marcus Rosenburg und seinem Team, sich innert kürzester Zeit zu beweisen und zu zeigen, dass es auch in Baden eine gepflegte Barkultur auf hohem Niveau gibt.

Die Paradies Bar aus Baden gewinnt den Award Best Newcomer Bar. V.l: Niklas Schneider, Marcus Rosenburg

Die Widder Bar in Zürich wurde mit dem Award Best Longseller Bar 2023 ausgezeichnet. Mit exzellentem Service, hervorragender Qualität und einer Auswahl von über 1’200 verschiedenen Spirituosen ist die Widder Bar seit über 25 Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seit nunmehr 11 Jahren kümmert sich Bar & Lounge Manager Wolfgang Mayer um das Wohl seiner Gäste und macht die Widder Bar zu einem Place-to-be.

Der Award Best Longseller Bar ging an die Widder Bar nach Zürich. V.l: Michelle Vandeuren, Patrick Ade, Luca Monn, Wolfgang Mayer, Florian Weerth

Der Award für die beste Barkarte 2023 geht an die JoJo Bar in Aarau. Die Barkarte wurde mit viel Herzblut von A bis Z vom Team selbst erarbeitet. Sie enthält nicht nur Informationen zur Getränkeauswahl, sondern auch zur Herstellung der Spirituosen, sowie zu den Barutensilien und Glaswaren, die in der JoJo Bar zu finden sind. Mit den kreativen Details reichte es für den Titel in der Kategorie Best Bar Menue.

Der Award Best Bar Menue geht an die JoJo Baar nach Aarau.

The Dolder Grand in Zürich ist die beste Hotel Bar 2023. Die Canvas Bar & Lounge mit dem Barchef und seinem elfköpfigen Team sicherte sich die begehrte Trophäe. Die einzigartige künstlerische Atmosphäre, innovative Cocktailkreationen und interaktive Kunsterlebnisse mit regelmässiger Live-Musik zeichnen die Bar des 5-Sterne-Hotels aus.

Die Bar The Dolder Grand aus Zürich hat den Best Hotel Bar Award gewonnen. V.l.: Lada Sobor, Aleksandre Panian, Serafeim Pandrias, Jean-Claude Magron, Matthieu Doucet, Andràs Zentai, Larissa Rusca

Mit dem Award Best Bar Team 2023 wurde die Equipe der Einstein Bar in St. Gallen ausgezeichnet. Das Kernteam der Bar unter der Leitung von Erik Koren und dem letztjährigen Best Barkeeper Talent Valentin Matter arbeitet seit über 5 Jahren zusammen und hat die Bar gemeinsam auf ein neues Level gehoben. Produkte, Prozesse und Kommunikation wurden laufend perfektioniert, so dass die Bar heute zu einer festen Adresse in der Ostschweiz zählt.

Die Einstein Bar aus St. Gallen gewinnt den Best Bar Team Award. Erik Koren, Nicole Thürlemann, Valentin Matter, Jan Titscher, Pauline und Benedikt Lauinger, Dominik Jörger, Zaya Javkhalan

Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2023

Barkeeper of the year 2023

Lorenz Struchen, Twentys Cocktailbar, Biel

Best Barkeeper Talent 2023

Timo Schulz, Bar Capitol, Luzern

Best Newcomer Bar 2023

Paradies, Baden

Best Longseller Bar 2023

Widder Bar, Zürich

Best Bar Menue 2023

Jojo, Aarau

Best Hotel Bar 2023

The Dolder Grand, Zürich

Best Bar Team 2023

Einstein Bar, St. Gallen

SWISS BAR AWARDS:

Die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene Seit 2003 verleiht das Fachmagazin BAR NEWS die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene: die SWISS BAR AWARDS. Dieses Jahr werden bereits zum 21. Mal talentierte Barkeeper sowie angesagte Bars mit Awards ausgezeichnet. Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils im Frühling mit der Ausschreibung und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden. Weitere Infos: www.swissbarawards.ch

