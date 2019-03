Du bist Barkeeper oder du kennst einen Barkeeper, welcher das Profil zum «BARKEEPER OF THE YEAR» mitbringt, dann erfasse die Angaben hier:

Eine Spezialjury entscheidet, welche zehn Barkeeper aus den eingegangenen Bewerbungen in die engere Wahl kommen. Die zehn Halbfinalisten werden eingeladen, sich am 11. Juni 2019 zu präsentieren, ihren selbst kreierten Fancy-Drink einer Fachjury zu mixen und einen schriftlichen Test zu absolvieren.

Die fünf Nominierten werden inkognito durch eine Jury am Arbeitsplatz besucht und bewertet. Anschliessend wird die endgültige Platzierung der ersten drei Plätze aufgrund der Bewertungen in den Phasen 2 und 3 gemacht. Die drei Erstplatzierten ziehen dann ins grosse Finale ein und werden an die Award-Verleihung 2019 eingeladen.

4. Award Night

Am 11. September 2019 werden an der Award Night die drei Finalisten auf der Bühne nochmals einen Fancydrink mixen und sich der Jury präsentieren. Der Gewinner / die Gewinnerin wird an diesem Abend zum BARKEEPER OF THE YEAR 2019 gekürt.