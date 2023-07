Anmelderekord für die SWISS BAR AWARDS 2023

Am 31. Mai ist die Bewerbungsfrist der diesjährigen Ausschreibung abgelaufen. Der letztjährige Rekord an Bewerbungen wurde nochmals getoppt. Aus der ganzen Schweiz haben sich Lokale und Barkeeper um die begehrten Auszeichnungen eingeschrieben, natürlich in der Hoffnung, es vorerst auf die Longlist zu schaffen.

Die erste Aufgabe für uns als Veranstalter war es, diese grosse Flut an Bewerbungen seriös zu sichten und durch eine neutrale Jury begutachten zu lassen. Daraus hat sich in jeder Kategorie eine Longlist ergeben. Nachfolgend finden Sie die Barkeeper und Lokale aufgeführt, die es geschafft haben.

Die Qualifikationsrunde für Barkeeper und Barkeeper-Talente steht an

In den zwei Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent geht’s am 28. August in die Qualifikationsrunde. Man trifft sich in der QN Lounge in Effretikon. Hier treten die 15 Barkeeper gegeneinander an. Bei der Qualifikation wird ein perfekter Auftritt gefordert. Diese Qualifikanten müssen dann eine Eigenkreation eines Cocktails vor einer Spezialjury präsentieren. Ebenso wird das Fachwissen und das Allgemeinwissen der Kandidaten geprüft. Die besten 3 jeder Kategorie qualifizieren sich dann für das grosse Finale an der Award Night am Mittwoch, 25. Oktober 2023 im Trafo in Baden.

Und so geht’s weiter bei den anderen Kategorien

Die Jury schaut jetzt die Lokale, die es auf die Longlist geschafft haben, genau an und bewertet diese nach vorgegebenen Kriterien. Aus der Longlist entsteht so die Shortlist mit den jeweils drei Besten, die am 8. September bekannt gegeben wird. Am Mittwoch, 25. Oktober 2023 werden dann anlässlich der Award Night die Gewinner der verschiedenen Kategorien bekannt gegeben.

Weitere Infos: Website SWISS BAR AWARDS

