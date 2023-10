Die Seele des Rums aus Venezuela wird in dieser exklusiven Abfüllung widergespiegelt. Es handelt sich hierbei um wenige Fässer aus amerikanischer Weisseiche, die seit 1996 in Privatbesitz waren und nun in die Flaschen gefüllt wurden. Während der gesamten Reifezeit fand kein Nachfüllen der Fässer statt, was bedeutet, dass jeder Tropfen auch dem Jahrgang entspricht. Die Herstellung von Ron Carúpano Rums ist das Werk der einzigen weiblichen Rum-Meisterin in Venezuela, Carmen López de Bastidas, die seit mehr als 30 Jahren unvergleichliche Profile des Geschmackes kreiert.

High Spirits Distribution by Langatun Distillery AG, Aarwangen

hsdistribution.ch

