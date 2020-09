Neues Design für «Les Vieilles» von Fassbind

Die «Alten» im neuen Look

Im nächsten Jahr darf Fassbind sein 175-jähriges Jubiläum feiern. In Vorbereitung auf die Feierlichkeiten erscheinen «Les Vieilles» in einem moderneren, frischeren und verständlichen Design.

Die wichtigsten Produkteinformationen über das jeweilige Fruchtdestillat sind in allen vier Landessprachen ersichtlich. Die Vieilles von Fassbind verbringen nach einer Lagerung von mind. zwei Jahren in Stahltanks zusätzlich 14 bis 18 Monate in Eichenholzfässern, ehe sie mit einem hausgemachten Bonificateur veredelt werden.

