Glen Grant lanciert «Arboralis»

Der Name Arboralis leitet sich aus dem Lateinischen ab und bedeutet «das Licht aus dem Inneren der Bäume», inspiriert von den alten, hohen Bäumen, welche die viktorianischen Gärten der Destillerie umsäumen.

Der Whisky reift in traditionellen «Dunnage Warehouses» in ehemaligen Bourbon- und spanischen Sherry-Eichenfässern.

Mit der Kreation des The Glen Grant Arboralis vereint der Brennmeister Dennis Malcolm die geschichtsträchtige Vergangenheit der Destillerie mit dem Aufbruch in ein neues Kapitel.

«Es freut mich besonders, dieses Produkt im Jahr unseres 180-jährigen Jubiläums auf den Markt zu bringen. So feiern wir nicht nur das Erbe von The Glen Grant, sondern inspirieren auch die nächste Generation von Scotch-Liebhabern.» so Malcolm.

Campari Schweiz AG, Baar

campari.com

