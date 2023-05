Insgesamt acht Bruichladdich-Vertragsfarmen bauen ihre Gerste unter den harten Bedingungen auf der Insel Islay für diese Vision an: Single Malt Whisky, dessen Herkunft man schmecken und von Anfang bis Ende nachverfolgen kann. Die siebenjährige Reifung erfolgt zu 84 Prozent in First Fill-Bourbonfässern, zu jeweils acht Prozent in Second Fill-Virgin Oakfässern und SecondFillBordeauxfässern.

Lateltin AG, Winterthur

lateltin.com

