Die Spezialität basiert auf einem Scotch Ale – einem dunklen und sehr starken Biertyp aus Schottland. «Mit verschiedenen dunklen Malzen brauten wir in einem speziellen Verfahren ein kräftiges, obergäriges Bier mit einer Stammwürze von 28°P», erklärt Braumeister Patrick Thomi. Die Brauer verwendeten dazu eine stark vergärende, schottische Hefe, die in der Lage ist, den hohen Zuckeranteil in der Maische in Alkohol umzuwandeln. Nach der Gärung im Tank füllten sie das Scotch Ale in gebrauchte Whisky-Fässer, wo es während zehn Monaten zu einem echten Unikat reifen konnte.

Die Fässer sind die entscheidende Zutat! Die Wahl fiel auf gebrauchte Eichen-Barriques der Tomintoul Distillery. «Bevor sie bei uns in Winterthur ankamen, reifte darin während vielen Jahren leicht rauchiger Whisky aus der Speyside. Unser Bier dringt während der Lagerung ins Holz ein und nimmt diese Aromen auf», so Patrick.

Die Spezialität (12,3 Vol.-%) hat einen süsslichen Geschmack mit körperreichen Malz- und Holzaromen. Anhaltende Noten von Rauch und torfigem Whisky prägen den Abgang. Diese Exklusivität lässt sich am besten zu herzhaften Gerichten geniessen, zum Beispiel zu einem gegrillten Steak vom Highland-Rind oder Lamm-Racks. Aber auch für sich allein oder in Begleitung einer Zigarre bietet diese Spezialität einmalige Genussmomente.

Chopfab Boxer AG, Winterthur

chopfabboxer.ch

