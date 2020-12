Coruba 2000 Millennium-Edition

Der Schweizer Rum-Klassiker mit jamaikanischen Wurzeln lanciert zum Jahresendgeschäft eine Millennium-Edition mit zwei limitierten Einzelfassabfüllungen.

Beide im Jahr 2000 destillierte Rums lagerten zunächst über 18 Jahre in Eichenfässern auf Jamaika, bevor sie nach ihrer Ankunft in Basel in zwei verschiedenen Sherry-Fässern aus dem Hause Gonzalez Byass ihre Vollendung erlangten.

Während der körperreiche Vintage 2000 Matusalem Oloroso mit 46.2 Vol.-% mit satten Noten von Vanille, warmen Gewürzen, Datteln und Trockenfrüchten den Gaumen begeistert, bleibt der im Pedro Ximenez-Fass ausgereifte Vintage 2000 PX mit seinen kräftigen 50.6 Vol.-% im Herzen ein urtypischer unbändiger Jamaikaner und verbindet die feinen Rosinen- und Holztöne mit Leder, tropischer Frucht und einer pfiffigen Pfefferschärfe.

Beide Rums wurden abgefüllt, wie die Fassgötter sie schufen, um dem Liebhaber das höchstmögliche Mass an puristischem Genuss zu bieten. Die Abfüllungen sind ausschliesslich für den Spirituosen-Fachhandel und die Gastronomie bestimmt.

Haecky Import AG, Reinach BL

haecky.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: