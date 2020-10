Brewmaster Limited Ed.24 Tropical Wheat

«Als waschechter Bayer ist ein Hefeweizen nun mal mein Lieblingsbier!», sagt Braumeister Benedikt Richter, der bereits die zweite Brewmaster Limited Edition verantwortet.

Während die frischen Limetten in der Brauerei gehäckselt und im Sud verarbeitet werden, gelangt das Aroma von Granatapfel als Saft ins Bier. Die Kerne des Granatapfels hätten sich in den Filtern und in den Leitungen festgesetzt.

Die Biertyp-typischen Aromen von Banane und leichter Nelke sind auch in dieser limited Edition zu finden.

Doppelleu Boxer AG, Winterthur

doppelleu.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

0 0

Diesen Artikel teilen: