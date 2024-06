Beaver’s Dram Premium Canadian Rye Whisky

In der Nase bereits sehr einladend duftend nach Orange, Nougat und süsslichen roten Beeren, offenbart «der Biber» am Gaumen noch deutlichere Noten von Portwein, Minze, kandierter Orange, Karamell und warmen Gewürzen von Vanille, eingehüllt in eine cremige Textur.

Der handwerklich hergestellte Premium Rye ist pur ein Hochgenuss, eignet sich aber auch bestens zum Mixen von klassischen Whisky­-Cocktails: wie wär’s mit einem Beaver’s Neck?

High Spirits Distribution by Langatun Distillery AG, Aarwangen

hsdistribution.ch

