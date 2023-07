Barkeeper im The Woodward Geneva Hotel, Genf

10 Fragen an Julien Chouquet

Aufgewachsen in Australien und in den Pariser Vororten, arbeitete Julien Chouquet vor zwölf Jahren als Bankangestellter in Pontault Combault, einer kleinen Stadt in der Seine et Marne-Region Frankreichs. Nach einigen Jahren beschloss er zu kündigen und den Job zu wechseln.