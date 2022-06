Head Bartenderin, 4 Tiere Bar, Zürich

10 Fragen an Andrea Linzner

In die Gastronomie ist Andrea «einfach so reingerutscht». Ihre Eltern kommen ursprünglich aus einer anderen Branche, nur die Grosstante war noch bis ins 91. Lebensjahr in der Gastronomie aktiv. Erst im letzten Jahr hat die Grosstante den Betrieb an Andreas Eltern übergeben – die jetzt auch noch Gastronomen geworden sind.