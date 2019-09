Swiss Beer Award 2019

Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. Am Abend des 19. Septembers 2019 wurden nun die labortechnisch geprüften und sensorisch erfolgreich bewerteten Biere in feierlichem Rahmen mit dem Swiss Beer Award Label ausgezeichnet.

Die Spannung war gross, als im Bierhübeli Bern am Donnerstag, 19. September 2019 die Resultate der zweiten Swiss Beer Award verkündet wurden. Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. Der Swiss Beer Award hat zum Ziel, die schweizerische Braulandschaft mit ihrer immensen Biervielfalt und Qualität der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit über 1’000 offiziellen Braustätten kann die Schweiz zu Recht als Brau- und Bierparadies bezeichnet werden.

389 Biere von 71 Brauereien eingereicht Im März 2019 wurden alle biersteuerpflichtigen Brauereien eingeladen, ihre Biere zahlreich einzuschicken. Den Brauereien standen 40 verschiedene Bierstile für die Einreichung ihrer Biere zur Verfügung. Falls ein Bier keinem vorgegebenen Bierstil zugeordnet werden konnte, wurde es in die Sonderkategorie eingeteilt. Vom bekannten Lagerbier über das holzfassgereifte Starkbier bis zum Imperial Stout wurden insgesamt 389 Biere von 71 Brauereien in den Wettbewerb geschickt.

In Zusammenarbeit mit der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie ausgewiesenen Bier-Sommeliers und -Sensorikern wurden die Biere nach strengen Beurteilungskriterien untersucht und sensorisch beurteilt und bewertet. Ergänzend und als Hilfestellung für die teilnehmenden Brauereien wurde eine Kennzeichnungsprüfung der Etiketten gemäss aktuellem Schweizer Lebensmittelrecht durchgeführt. Eine Besonderheit des Swiss Beer Award ist sicherlich die labortechnische Untersuchung der Bierproben.

Sensorische Beurteilung

Alle eingereichten Proben wurden entsprechend der Bierstile in den Degustationsablauf eingeplant. Die Organisatoren stellten sicher, dass die Proben in anonymisierter Form verkostet wurden und die 38 Mitglieder der Fachjury keinerlei Rückschlüsse auf die Herkunft der Biere machen konnten. Die Biere wurden nach einem Punkte-System nach ihrer Optik (Schaum, Farbe), Aromatik (Aromen und Fehlaromen), ihrem Geschmack, der Konsistenz, dem Nachtrunk und dem Gesamteindruck bewertet. Die Fachjury bestand aus ausgebildeten Sensorikern der ZHAW, Bier-Sommeliers, Braumeistern, Bierexperten und erfahrenen Prüfern mit Wohnsitz in der Schweiz.

Mit dem Swiss Beer Award Label prämiert Das Reglement schreibt vor, dass grundsätzlich maximal die besten 30 Prozent der bewerteten Biere ausgezeichnet werden. Das Resultat lässt sich zeigen: Es wurden Biere in 31 verschiedenen Kategorien prämiert, darunter auch Bio-Biere, welche als separate Kategorie in Zusammenarbeit mit Bio Suisse geführt wurden. 117 Swiss Beer Award Label 2019/20 wurden durch die hochkarätige Fachjury vergeben. Die mit dem Swiss Beer Award Label ausgezeichneten Biere sind sehr gute Vertreter des jeweiligen Bierstils und stehen für hervorragende Braukunst.

Top 18

Brauerei Auszeichnungen Doppelleu Boxer AG, Winterthur 12 Brauerei Eichhof, Luzern 7 Brauerei Schützengarten AG, St. Gallen 7 Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden 5 Brasserie Docteur Gab’s, Puidoux 4 Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen 4 Brauerei Falken AG, Schaffhausen 4 Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan 4 Brauerei Adler AG, Schwanden 3 Brauerei Fischerstube AG, Basel 3 Brauerei Locher AG, Appenzell 3 Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 3 Brauerei St. Johann AG, Neu St. Johann 3 Eisbock GmbH, Zug 3 Hüttenbräu, Ruswil 3 KITCHEN BREW, Allschwil 3 Rugenbräu AG, Matten bei Interlaken 3 Wädi-Brau-Huus AG, Wädenswil 3



Swiss Beer Award 2019

swissbeeraward.ch