Im Nidfeld Quartier in Kriens entsteht ein neuer Prodega Abholmarkt mit integriertem Transgourmet-Regionallager.

Lange wurde der Schritt in Richtung Innerschweiz vorbereitet, nun endlich war es soweit: Heute am 13. Oktober 2017, erfolgte in Kriens der Spatenstich zum Neubau des Prodega Marktes sowie zum achten Transgourmet Regionallager. Die Eröffnung und Inbetriebnahme ist auf Februar 2019 geplant. Rund 3’000 Gastronomiebetriebe im Einzugsbiet profitieren dann von noch mehr regionaler Präsenz und kurzen Belieferungswegen. Prodega/Growa/Transgourmet wird damit in der Region rund 20 neue Arbeitsplätze schaffen.

Titelbild: Ralph Zigerlig, Peter Wyss, (beide Prodega/Growa/Transgourmet) Fritz Ulmann (Coop), Manuel Schneider (Losinger Marazzi AG)