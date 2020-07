Es braucht schon etwas Mut und viel Überzeugung, um in dieser nicht ganz einfachen Zeit, in der gerade die Gastronomie mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, gleich zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und genau dies hat die Getränke Lussi AG aus Stans/Oberdorf getan. Zuerst wurde im April 2020 am Tag des Schweizer Biers das «Migi Bräu Amber» lanciert und nun vor wenigen Tagen folgte mit «OHA» eine weitere Premiere. Das neue «OHA» vereint «Migi Bräu» und den schon lange erfolgreichen «Original Beckenrieder Orangenmost» zu einem erfrischenden Mixgetränk.



Neues Etikett, attraktiver Name, die Überzeugung des Braumeisters

Ein Grafiker wurde damit beauftragt, ein attraktives Etikett zu schaffen. Zweifelsohne ist es gelungen, die Attribute frisch, fruchtig, frech, fröhlich zu vereinen. Genauso wichtig wie die Verpackung ist der Inhalt. Dazu brauchte es auch die Überzeugung des Braumeisters, welcher ja vor allem an einem guten Bier interessiert ist. Bei der Präsentation meinte er, dass aufgrund der verschiedenen Testphasen ein Produkt präsentiert werden kann, welches in diesem Sommer genau richtig ist um auf der einen Seite den Durst zu löschen und auf der anderen Seite ein neuer Genuss mit Orangenmost und Bier abgedeckt werden kann – eben frisch, fruchtig, frech und fröhlich.

