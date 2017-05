MAISON FERRAND ist ansässig mitten im Herzen der Region Cognac in Frankreich und den meisten bekannt als immer wieder hoch ausgezeichneten Produzenten von Cognac PIERRE FERRAND, Gin CITADELLE und Rum PLANTATION. Mit dem Erwerb der Destillerie auf Barbados ist die qualitätsbewusste Produktion von PLANTATION Rums langfristig gesichert.

ittlerweile werden die verschiedenen Abfüllungen dieser Marke in 68 Länder der Welt exportiert. Jeder Rum wird nach den traditionellen Methoden seines Herkunftslandes erzeugt und kann so das ganze Potenzial seiner Heimat voll zum Ausdruck bringen. Alexandre Gabriel wählt vor Ort beeindruckende trinkreife Qualitäten verschiedenster Destillerien aus. Diese werden dann nach Frankreich / Ars mit ihrem natürlichen Alkoholgehalt als Fassware geschickt. Der Kellermeister legt die Brände noch einige Monate, manchmal auch viele Jahre, in kleine benutzte Cognac-Fässer oder zum Beispiel in Portwein-, Marsala-, Sauternes-oder Calvados-Fässer, um ihnen noch mehr Eleganz, Finesse und Charakter zu verleihen.

Mit dem Kauf der «West Indies Rum Distillery», bekommt FERRAND ebenfalls Zugang zu exzellentem Rum aus Jamaika, da «West Indies» Mitinhaber der «National Jamaican Rum Company» mit der «Monymusk Distillery» und der berühmten «Long Pond Distillery» ist. Dies ist besonders erfreulich, da Jamaika die zweite grosse Rumquelle für PLANTATION ist.

