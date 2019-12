Bestes Winterhotel mit 5 Sternen: Kulm Hotel, St. Moritz.

Passend zum Start der Wintersaison erscheint jeweils das Karl Wild Hotel-Rating mit den 75 besten Winterhotels. In die Gesamtbeurteilung fliessen neben den Bewertungen der Experten, welche alle Hotels besucht haben, auch die Rankings der wichtigsten Hotel- und Restaurantführer, Qualitätskontrollen führender Hotelvereinigungen und die Investitionstätigkeit.

Das Kulm Hotel, St. Moritz löst bei den 5-Sterne-Hotels The Chedi, Andermatt (im Vorjahr auf Rang 1) von der Spitze ab. Auf Rang drei folgt das Gstaad Palace, Gstaad. Auch bei den 4-Sterne-Hotels überholt das im Vorjahr zweitplatzierte Hotel den damals Erstplatzierten. Neu an der Spitze ist das Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen, Saas Almagell, gefolgt vom Maiensässhotel Guarda Val, Lenzerheide-Sporz. Auf dem unveränderten 3. Rang hält sich der Schweizerhof, Lenzerheide. Bei den 3-Stern-Hotels bleibt das Spitzhorn, Saanen-Gstaad auf Rang 1. Neu auf dem Podest ist die Chesa Randolina, Sils Baselgia, die das Waldhaus am See, St. Moritz auf Rang drei verdrängt.

Die besten Winterhotels

5-Sterne4-Sterne3-Sterne 5-Sterne 1. Kulm Hotel, St. Moritz (Vorjahr: 2)

2. The Chedi, Andermatt (1)

3. Gstaad Palace, Gstaad (5)

4. Suvretta House, St. Moritz (4)

5. Tschuggen, Arosa (3)

6. Badrutt’s Palace, St. Moritz (6)

7. Le Grand Bellevue, Gstaad (7)

8. Riffelalp Resort, Zermatt (8)

9. Carlton Hotel, St. Moritz (12)

10. The Alpina, Gstaad (11)

11. Kronenhof, Pontresina (13)

12. Park Gstaad, Gstaad (15)

13. Lenkerhof Gourmet Spa Resort, Lenk (10)

14. ln Lain Hotel Cadonau, Brail (14)

15. Waldhaus, Sils-Maria (16)

16. Grand Hotel Zermatterhof, Zermatt (18)

17. Cervo, Zermatt (17)

18. Guarda Golf, Crans-Montana (20)

19. Kempinski Grand Hotel, St. Moritz (21)

20. The Omnia Mountain Lodge, Zermatt (19)

21. Chalet Royalp Hôtel & Spa, Villars-sur-Ollon (neu)

22. Ermitage, Schönried-Gstaad (25)

23. Mont Cervin Palace, Zermatt (22)

24. Giardino Mountain, St. Moritz-Champfèr (23)

25. Waldhaus, Flims (neu) 4-Sterne 1. Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen, Saas-Almagell (Vorjahr: 2)

2. Maiensässhotel Guarda Val, Lenzerheide-Sporz (1)

3. Schweizerhof, Lenzerheide (3)

4. Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt (neu)

5. Wellnesshotel Chasa Mountain, Samnaun (5)

6. Belvédère, Scuol (7)

7. Valsana Hotel & Appartements, Arosa (6)

8. Ameron Swiss Mountain Hotel, Davos (8)

9. Backstage Hotel Vernissage, Zermatt (11)

10. Unique Hotel Post, Zermatt (13)

11. Hornberg, Saanenmöser-Gstaad (4)

12. Huus Gstaad, Saanen (12)

13. Alex, Zermatt (15)

14. Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg (16)

15. Walther, Pontresina (17)

16. Parkhotel Bellevue & Spa, Adelboden (19)

17. Nira Alpina, Silvaplana (14)

18. Beausite Park Hotel, Wengen (neu)

19. The Hide Hotel, Flims (neu)

20. Schweizerhof, Saas-Fee (20)

21. Frutt Lodge, Melchsee-Frutt (18)

22. Valbella Resort, Valbella-Lenzerheide (22)

23. Romantik Hotel Julen, Zermatt (neu)

24. Schweizerhof, Flims (21)

25. The Alpina Mountain Resort, Tschiertschen (25) 3-Sterne 1. Spitzhorn, Saanen-Gstaad (Vorjahr: 1)

2. Chesa Randolina, Sils Baselgia (7)

3. Waldhaus am See, St. Moritz (2)

4. rocksresort (Swiss Lodge), Laax (4)

5. Krone, La Punt (5)

6. Jungfrau Wengernalp, Wengen (3)

7. Romantik Hotel Schönegg, Wengen (11)

8. Hotel Kernen, Schönried-Gstaad (8)

9. Bernerhof, Kandersteg (9)

10. Sporthotel, Pontresina (10)

11. Hotel Haus Homann, Samnaun (neu)

12. Bettmerhof, Bettmeralp (13)

13. Albris, Pontresina (14)

14. Adler, Adelboden (20)

15. Parkhotel Schönegg, Grindelwald (15)

16. Meisser, Guarda (16)

17. Waldhaus, Leukerbad (neu)

18. Eienwaldli, Engelberg (18)

19. La Couronne, Zermatt (19)

20. Revier Mountain Lodge (Swiss Lodge), Lenzerheide (neu)

21. Rovanada, Vals (neu)

22. Bodmi, Grindelwald (21)

23. Bellerive, Zermatt (22)

24. Bestzeit, Parpan (neu)

25. Edelweiss, Davos Platz (neu)

Karl Wild Hotelrating

karlwild-hotelrating.ch