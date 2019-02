In Basel braut erstmals eine gelernte Brauerin. Cindy Weissenberger, Lebensmitteltechnologin und Brauerin, braut mit grosser Begeisterung in der Rheingasse. Damit steht in der Brauerei Fischerstube nach 44 Jahren erstmals eine Frau am Sudkessel.

Früher war das Brauhandwerk in Frauenhänden. Zur Aussteuer einer Hausfrau gehörte ein Sudkessel, in dem sie ihre Biere braute. Gelang ein Sud besonders gut, lud sie ihre Nachbarinnen und Freundinnen zu einem Bierkränzchen ein. Seit der Industrialisierung der Brauereien im 19. Jahrhundert wird das Brauwesen von Männern dominiert. In jüngster Zeit wagten es ein paar wenige Frauen, den Beruf der Brauerin zu erlernen.

Als die Ueli Bier- Brauer Verstärkung brauchten, meldete sich erstmals eine junge Lebensmitteltechnologin und Brauerin. Sie hatte ihre Lehre in Schaffhausen mit Bravour abgeschlossen, danach in Davos und in Aalborg (Dänemark) gebraut.

Cindy Weissenberger überzeugte Jürgen Pinkes Brauteam. In Kleinbrauereien wie der Fischerstube werden Treberbottiche, Fässer und Malzsäcke noch gestemmt. Schaut man der jungen Brauerin zu, merkt man rasch, dass sie Köpfchen, Technik und auch die erforderliche Kraft hat.

