Nach der gemeinsamen Entwicklung des Walliser Gin haben sich das Start-up Alata und die Distillerie Morand zu einer engeren Zusammenarbeit entschlossen. Neu übernimmt die traditionsreiche Brennerei die Produktion und den Vertreib von zwei weiteren Alata-Produkten: Rosa Wermut und Apéritivo.

Mit Alata ist eine aktive Zusammenarbeit angestrebt, speziell auch im Bereich der Kommunikation. Alata wurde im Jahr 2017 vom Winzer Hugo Pozzo di Borgo und vom Grafikdesigner Karim Merzoug gegründet. Nach der Lancierung ihres weissen und roten Wermuts haben die beiden das Sortiment von Alata laufend erweitert. Den Besitzern des Unternehmens mangelt es nicht an Ideen und sie werden auch in Zukunft mit innovativen Kreationen überraschen, welche die Distillerie Morand in ihr Angebot aufnehmen wird.

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

morand.ch

Alata Sàrl, Monthey

alata.love