Adrian Affentranger übernimmt.

CEO Adrian Affentranger ist seit Mai 2018 Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsident der DIWISA Distillerie Willisau SA. Zusammen mit CFO und Mitinhaber René Gloggner führt er die DIWISA als eigenständiges Traditions-Unternehmen in die Zukunft. Den gemeinsamen Startpunkt bildet 2018 das 100-Jahr-Firmenjubiläum, welches mit der neuen Spirituosen-Erlebniswelt und einem eigenen Whisky gebührend gefeiert wird.

CEO Adrian Affentranger übernahm im Jahre 2015 nach einem Management-Buy-Out die wertmässige Aktienmehrheit und die Geschäftsleitung der DIWISA. Per Mai 2018 zog sich Andreas Affentranger (nicht verwandt mit Adrian Affentranger) als Verwaltungsratspräsident im Zuge der Nachfolgeplanung komplett zurück. Er übertrug seine restlichen Stimmrechtsaktien mit einem Stimmrechtsanteil von 52 Prozent an Adrian Affentranger und René Gloggner.

Somit ist die Nachfolge auch auf der finanziellen Ebene abgeschlossen. Adrian Affentranger übernimmt als Hauptaktionär das Amt des Verwaltungsratspräsidenten und CFO René Gloggner tritt neu in den Verwaltungsrat ein. René Gloggner ist bereits seit 10 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für die strategische und operative Führung des Traditionsbetriebes mitverantwortlich.

Wir-Kultur als entscheidender Erfolgsfaktor

«Kooperativ-partizipativ» lautet der wichtigste Führungsgrundsatz bei der DIWISA. Das «Wir» ist dabei entscheidend: «DIWISA bleibt nur erfolgreich, wenn wir in der Führung eine Team-Kultur pflegen, welche Innovationen fördert und mitträgt. Wir nehmen jeden Mitarbeitenden als Menschen ernst und beziehen ihn in die Entwicklung des Unternehmens mit ein. Das ist für uns überlebenswichtig. Und ausserdem macht es weit mehr Freude, gemeinsam etwas zu erreichen», erklärt Adrian Affentranger.

100 Jahre DIWISA – eine neue Spirituosen-Erlebniswelt zum Jubiläum

In einer Zeit, in welcher es für Konsumenten immer wichtiger wird, die Wurzeln und die Herkunft der Produkte zu kennen, ist es genau dieses Bekenntnis, welches mit ein Grund für eine erfolgreiche Zukunft bleiben soll. Deshalb und zum Anlass des «runden» Geburtstags, eröffnet DIWISA in diesem Jahr eine Spirituosen-Erlebniswelt. Sie macht den spannenden Weg von Rohstoffen wie Obst und Kräutern bis zum fertigen Produkt und dem passenden Genussmoment erlebbar.

Geschäftsleitung DIWISA v.l.n.r.: René Gloggner, Philippe Bangerter, Rolf Lang, Adrian Affentranger, Claudio Lobosco, Pius Keiser DIWISA Standort in Willisau mit Hochregallager Gartenfest mit Geschäftspartnern anlässlich dem 100-Jahre-Firmenjubiläum

Diwisa Distillerie Willisau SA, Willisau

diwisa.ch