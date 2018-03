Lateltin AG, Winterthur gibt bekannt, dass ab dem 1. April 2018 die Distribution des Rémy Portfolios in der Schweiz durch ihr Unternehmen erfolgen wird. Darunter sind die folgenden Produkte: Rémy Martin Cognacs (exklusiv Louis XIII), Cointreau Liköre, Bruichladdich, Port Charlotte & Octomore Single Malt Whiskies, The Botanist Gin (bisher schon bei Lateltin), Mount Gay Rum, METAXA Greek Spirits. Bisher wurden die Produkte in der Schweiz durch Dettling & Marmot AG, Dietlikon distribuiert.

Lateltin AG, Winterthur

lateltin.com