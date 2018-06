Dettling & Marmot AG informiert, dass der zwischen Brown Forman Corporation und Bacardi-Martini (Schweiz) AG bestehende Distributionsvertrag für die Marken Jack Daniel’s und Woodford Reserve für die Schweiz per 30. September 2018 auslaufen wird und die vorgenannten Marken ab dem 1. Oktober 2018 neu von Dettling & Marmot AG vertrieben werden.

Die Dettling & Marmot AG mit Sitz in Dietlikon kann einen weiteren Zuwachs vermelden. Die Firma Camus La Grande Marque hat ebenfalls entschieden, den Aufbau ihrer Cognac Marke Camus ab sofort in deren Hände zu legen. Camus ist global die fünftgrösste Marke im Cognac Segment und die Einzige die sich immer noch zu 100% in Privatbesitz befindet. Bisher wurde die Marke durch Lateltin AG in der Schweiz vertrieben.

Dettling & Marmot AG

dettling-marmot.ch