Wer trinkt wo In dieser Rubrik werden spannende Social Media Accounts, Websites und Blogs vorgestellt, die du nicht verpassen solltest.

1 | App: Beer With Me

Mit der für Android und iOS verfügbaren App «Beer With Me» können Freunde und Bekannte ganz einfach benachrichtigt werden, wo man gerade ein Bier oder sonst was trinkt. Nicht nur mit Bier, sondern selbstverständlich auch mit alkoholfreien Getränken kann man sich in der App digital zuprosten.