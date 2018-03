Jubiläumsausgabe des Lieferantenratings.

Bereits zum 20. Mal wurden am 26. Februar 2018 die besten Partner von Prodega/Growa/Transgourmet mit einem Diplom ausgezeichnet. Der abwechslungsreiche Anlass stand im Zeichen des 20-Jahre-Jubiläums – und der Anerkennung besonders herausragender Leistungen der Lieferanten in verschiedensten Bereichen.

Liefertreue, Zusammenarbeit, Professionalität, Beständigkeit und kontinuierliche Verbesserung. Das sind nur wenige von vielen Kriterien, nach denen Prodega/Growa/Transgourmet ihre Lieferanten jährlich bewertet. Auch für das Jahr 2017: über 250 Lieferanten wurden beurteilt. Die besten 15 erhielten nun im Rahmen der abwechslungsreichen Veranstaltung «Die besten Partner’17» Ende Februar, ein Gold-, Silber- und Bronze-Diplom in den Kategorien Food, Tiefkühlprodukte, Non- und Near-Food, Beverages und Frischprodukte überreicht.

Jährliche Marktanalyse

Diese Verleihung ist in dieser Weise einzigartig in der Schweiz und wurde bereits zum 20. Mal in Eigenregie von Prodega/Growa/Transgourmet durchgeführt. Das Rating erfreut sich bei Lieferanten grosser Beliebtheit. Dieses Diplom ist eine Anerkennung und ein Dank an die Partner für das vergangene Jahr. Die Lieferanten wiederum sehen dank ‹Die besten Partner’17›, wo sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern stehen. Es ist fast schon eine jährliche Marktanalyse, von der alle profitieren: Handel, Lieferanten und schlussendlich auch die Kunden.

Rangliste:

Beverages

Bataillard AG, Rothenburg Campari Schweiz AG, Baar Coca-Cola HBC Schweiz AG, Brüttisellen

Die weiteren Kategoriensieger:

Frischprodukte: Schwab-Guillod AG, Müntschemier

Non-Food & Near-Food: Weita AG, Aesch BL

Tiefkühlprodukte: Kadi AG, Langenthal

Food: Ethno & Company AG, Winterthur