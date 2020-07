Aufgrund der Vorgaben der Behörden kann der Bar Convent Berlin in diesem Jahr nicht wie geplant vom 12. bis 14. Oktober stattfinden. Das BCB-Team arbeitet jedoch an einem alternativen Konzept aus Live- und Digital-Event, wie es in einer Medienmitteilung heisst. «Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, zum einen als Messe, die viele tausend Menschen an einem Ort vereint, zum anderen aber auch als Teil einer global vernetzten Barszene», sagt BCB Director Petra Lassahn. «So ist es unser Ziel, im Herbst ein alternatives Veranstaltungsformat zu bieten. Wenn unsere Aussteller und Besucher nicht zu uns kommen können, dann müssen wir zu ihnen kommen.» Dabei spielen Online-Angebote die grösste Rolle, es wird aber auch geprüft, wie Bars als Herzstück der Messe und alternative Locations mit einbezogen werden können. «Gerade weil die Branche weltweit an den Folgen der Covid-19- Pandemie leidet, brauchen wir einen Treffpunkt, um Kraft zu schöpfen, voneinander zu lernen, Ideen auszutauschen und mit Zuversicht wieder nach vorne zu schauen», so Petra Lassahn weiter.

Bar Convent Berlin

