Auch wenn sein Geheimrezept schon seit 115 Jahren unverändert ist, bleibt der Appenzeller Alpenbitter am Puls der Zeit. Das zeigt sich auch im total umgebauten, topmodernen Shop am Firmensitz in Appenzell.

Ob nach der Firmenbesichtigung und Degustation oder einfach wegen der grossen Vielfalt an Spirituosen aus Appenzell: Ein Besuch im Shop der Appenzeller Alpenbitter AG gehört für viele Fans, Liebhaber und Gelegenheitskäufer einfach dazu. Die Bezeichnung «Fabrikladen» mag bis im vergangenen Sommer gepasst haben, seit dem Umbau durch lokale Handwerker ist sie nicht mehr treffend.

Holz und Kräuter

Der neue Shop, gestaltet vom Innenarchitekt Roland Koch aus Gonten (AI), besticht durch klare Linien, eine moderne Beleuchtung und grosszügige Räume. Holz dominiert und sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre im Shop.

Während in den Gestellen auch neuere Produkte wie der Gin 27 oder der Appenzeller Rahmlikör stehen, erinnert der Eingangsbereich Besucherinnen und Besucher daran, worauf der Erfolg des Appenzeller Traditionsunternehmens basiert: Hier ist die Wand mit Kräutern dekoriert und eine Vitrine zeigt die Entwicklung der Alpenbitter-Flasche und -Etikette. Sie wurden immer wieder leicht verändert, der Inhalt ist seit 1902 geblieben: eine geheime Mischung aus 42 Kräutern. Im Zuge des Shopumbaus wurden auch der Empfang und die Büros neu gestaltet.

Shop auch online

Auch online hat die Appenzeller Alpenbitter AG ihren Shop modernisiert. Dies bereits Anfang Jahr mit der Lancierung der neuen Website www.appenzeller.com. Neben Produkten aus dem Hause Appenzeller Alpenbitter können dort auch weitere Spirituosenspezialitäten sowie Produkte der Schwesterfirmen Crowning’s Tea und Zafferana online bestellt werden.

Appenzeller Alpenbitter AG, Appenzell

appenzeller.com