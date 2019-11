Tausende Freiwillige werden im Dezember im Fahrdienst von Nez Rouge unterwegs sein und dafür sorgen, dass Personen, die nicht mehr im fahrtüchtigen Zustand sind, sicher nach Hause kommen. Auch die Gastronomie kann von dieser kostenlosen Dienstleistung profitieren.

Die Stiftung Nez Rouge wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen und steht für Sicherheit, Herzlichkeit, Engagement, Menschlichkeit und Prävention. Ihr Ziel ist es, die Anzahl Verkehrsunfälle zu verringern, welche durch Fahren in fahruntüchtigem Zustand verursacht werden. Das Besondere an Nez Rouge ist, dass auch das Fahrzeug der transportierten Person sicher nach Hause oder an einen Wunschort gebracht wird. Es sind Privatpersonen, die freiwillig und unentgeltlich während den Festtagen am Jahresende diese Einsätze übernehmen.

Was heisst das für die Gastronomie?

Gerade über die Festtage würden sich Gäste gerne den einen oder anderen guten Tropfen gönnen. Aber wer trinkt, sollte nicht Autofahren und auch wer übermüdet ist, sollte die Hände vom Steuer lassen. Oft denkt man gar nicht daran, dass es jeweils im Dezember mit dem Fahrdienst von Nez Rouge eine einfache und erst noch kostenlose Lösung gibt.

Machen Sie Ihre Gäste auf das Angebot aufmerksam oder erinnern Sie diese daran, so können sich diese ohne schlechtes Gewissen ein weiteres Gläschen gönnen. Kümmert man sich als Gastgeber um die Sicherheit seiner Gäste, beweist man dadurch zudem Wertschätzung gegenüber seinen Kunden. Gleichzeitig leistet ein Gastgeber damit auch einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Verkehrssicherheit.

Transgourmet/Prodega unterstützt Nez Rouge

Transgourmet/Prodega ist nationaler Sponsoringpartner von Nez Rouge und unterstützt die Stiftung mit der Gestaltung und Produktion diverser Werbemittel zur Kommunikation im Gastronomiebetrieb. Eine kleine Auswahl davon kann direkt in den Prodega-Märkten bezogen werden. Alle Infos wie Zeit und Dauer der Aktion pro Region/Sektion wie auch Werbemittelbestellung unter der Nummer 0800 802 208 oder www.nezrouge.ch

