Es ist bereits 25 Jahre her, seit 1995 die erste Ausgabe BAR NEWS mit gerade mal 12 Seiten Umfang erschienen ist. Zeit für einen Rückblick, aber vor allem für Veränderungen, um mit vollem Schwung erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

Zeit für einen Rückblick

Über 110 Ausgaben BAR NEWS mit Informations- und Wissensvermittlung an dieselbe Zielgruppe, mit dem gleichen Namen und dem gleichen Herausgeber zeugt von Konstanz und überlegtem Handeln. Das Jahr 2019 haben wir genutzt, um uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Dazu haben wir intensive Markt- und Meinungsforschung betrieben.

Resultate Marktumfrage

Im Frühjahr 2019 haben wir bei Lesern und Partnern eine grosse Markt- und Meinungsumfrage mit über 50 Fragen durchgeführt. Einige der Resultate haben wir nachfolgend zusammengestellt. Weiter haben wir unser Leistungsangebot durch Spezialisten und Experten beurteilen lassen, um eine externe Sicht und eine neutrale Beurteilung zu erhalten.

Gemeinsam erfolgreich in die Zukunft

Zusammen mit der Barszene, mit den bisherigen, aber auch mit neuen Partnern wollen wir eine faszinierende Zukunft gestalten und die Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln. Der Fokus bleibt weiterhin auf Business-to-Business und die Schweiz gerichtet, jedoch sollen internationale Themen und Bereiche ebenfalls ihren Platz finden.

Neuheiten ab dieser Ausgabe

In der soeben erschienenen Ausgabe können Sie einige Veränderungen feststellen. Sowohl in optischer, aber auch in inhaltlicher Hinsicht. Viele weitere Dinge werden in Zukunft mit unseren Partnern gemeinsam entwickelt. Sie dürfen gespannt bleiben, wohin die Reise geht.

Neue Rubriken

Neues Layout

Neues Papier

Neues Magazinformat

Neue Schriften

Neues Cover

Neues Logo

Neue Themen

Neue Insertionsmöglichkeiten

Unsere Leitsätze

Für die Informations- und Wissensvermittlung ist ein gedrucktes Medium nach wie vor wichtig. BAR NEWS erscheint weiterhin als gedrucktes Wissensmagazin. Der Fokus auf Business-to-Business bleibt bestehen.

Die Vorteile der analogen und digitalen Kommunikationskanäle werden noch besser genutzt und miteinander verbunden.

Die Position der Marke BAR NEWS als führendes Fachmagazin für die Barszene Schweiz wird gestärkt.

BAR NEWS ist Bindeglied zwischen der Getränke- und Zulieferindustrie und der Barszene.

BAR NEWS ist das führende Kompetenzzentrum für die Schweizer Barszene.

Die Marke SWISS BAR AWARDS wird mit gezielten Massnahmen weiter gestärkt.

Weitere Resultate der BAR NEWS Marktumfrage finden Sie in der Printausgabe 1 | 2020 des Fachmagazins BAR NEWS.

2-Jahres-Abo

Bestellen Sie jetzt ein 2-Jahres-Abonnement BAR NEWS im Webshop!

BAR-NEWS Abo