Das Wallis und das Rhonetal sind dank ihres Klimas und des besonders fruchtbaren Bodens das beste Terroir für den Anbau der Williamsbirne. In der Williamine Morand wird das ausgeprägte Aroma dieser aussergewöhnlichen Frucht perfekt eingefangen. Die neue Williamine sur Fruit von Morand vereint Eau-de-vie und Frucht. Jean-Pierre Morand aus der vierten Generation der Familie freut sich: «In der Williamine sur Fruit kommt das ausgeprägte, einzigartige Fruchtaroma der Williamsbirne perfekt zur Geltung. Es ist, als ob man die reife Frucht kosten würde, die nirgends so gut gedeiht wie im Wallis.» Fabrice Haenni, Geschäftsführer der Distillerie, fügt an: «Es handelt sich um die fruchtige Version der Williamine. Sie wird all jene überzeugen, die das unverfälschte Aroma der besten Birne unseres Terroirs geniessen wollen.»

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

morand.ch