Mövenpick kommt mit einer erfrischenden Innovation auf den Markt: Sparkling Coffee, dem neuen Cold Brew Erfrischungsgetränk mit vier verschiedenen Sorten.

Ein ganz neues Trinkvergnügen: Der Sparkling Coffee von Mövenpick kombiniert kalt gebrühten Kaffee mit erfrischendem Fruchtgeschmack und prickelnder Kohlensäure. Das ideale Sommergetränk! Wie das funktioniert? Eine ausgewählte Arabica-Robusta-Kaffee-Mischung wird mit natürlich frischem Bergquellwasser während 12 Stunden gebrüht. Daraus entsteht echter Cold Brew Coffee – natürlich mild und vegan (ohne Milch).

Das innovative Erfrischungsgetränk Sparkling Coffee sorgt für natürliche Energie mit 29 mg Koffein auf 100 ml. Dank der prickelnden Kohlensäure wird der Cold Brew besonders erfrischend – eben ein Sparkling Coffee. Zudem hat er wenig Zucker und nur 20 bis 26 Kalorien auf 100 ml. Es gibt ihn in den vier Sorten in der 250-ml-Dose: Original, Strawberry, Lime und Ginger.

ERDBEER-DAIQUIRI

80 g Erdbeeren gefroren

1 dl Sparkling Coffee Erdbeer

8 cl Weisser Rum

1 Limette Saft einer halben Limette

1 cl Sirup (falls die Erdbeeren nicht genügend süss sind.

Zubereitung: Für diesen fruchtigen Genuss mixt man einfach sämtliche Zutaten und gibt das Getränk in ein passendes Glas. Mit Erdbeerscheiben und Minze als Dekoration macht der Cocktail auch für die Augen richtig was her!

