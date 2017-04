Omar bedeutet «Bernstein» in Gälisch, wie die Farbe des Whiskys. Es ist eine Ehrerbietung an Schottland und sein Know-how, einen gälischen Namen für die Lancierung ihrer ersten offiziellen Marke zu nehmen. Omar besteht aus zwei Single Malt Whiskies, der eine 100 % in Bourbon-Fässern gereift und der andere in Sherry Fässern:

OMAR Bourbon Cask – 46 % Vol. / 70 cl

Hergestellt im perfekten schottischen Stil, mit einem Hauch von Taiwanesischem Exotismus. Das typische Merkmal dieses in Bourbon-Fässern gereiften Whiskys ist sein blumiger, sanfter und seidener Charakter.

OMAR Sherry Cask – 46 % Vol. / 70 cl

Die Präsenz der Sherry-Noten ist sofort wahrnehmbar. Perfekt ausbalanciert, nimmt uns dieser Whisky mit auf eine Reise zu weit entfernten Orten. Beide Abfüllungen finden allgemeine Zustimmung bei internationalen Wettbewerben, was bereits zahlreiche Auszeichnungen belegen. Sie offenbaren der ganzen Welt echtes taiwanesisches Know-how, welches Tradition und Moderne verbindet.

Best Taste Trading, Oberarth

www.besttaste.ch