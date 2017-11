Nardini lancierte im September eine neue hochwertige Grappa-Linie: die Selezione Bortolo Nardini. Eine Mischung aus den weichsten und duftendsten Grappas aus verschiedenen Rebbergen bildet die Basis für den «Bortolo 7 anni» und «Bortolo 15 anni». Die Reifung erfolgt in slawonischer Eiche. Schon seit 1779 produziert Nardini in Bassano del Grappa im Veneto. In jenem Jahr kaufte Bortolo Nardini die Räume der «Osteria sul ponte», heute ein historisches Lokal Italiens, am Eingang der berühmten Palladio-Brücke am Fluss Brenta.

Haecky Drink, Reinach

www.haecky.ch