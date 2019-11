Am diesjährigen Haecky Spirit@The Lake Festival in Luzern feierte die Scallywag Speyside Swiss Edition aus dem Hause Douglas Laing Premiere. Binks, der kecke Foxterrier der Laing Family, der das Label ziert, bekommt auf dem Schweizer Label Zuwachs von einem treu dreinblickenden Bernhardiner vor der idyllischen Berglandschaft der Berner Alpen.

Allerdings sind diese Stereotypen nicht das einzige was diese Abfüllung als Schweizer Edition auszeichnet, denn ein Sherry-Butt der Rugen Distillery aus Interlaken, in dem vorher der Swiss Mountain Highland Single Malt reifte, legte einen 1’700 km weiten Weg bis Glasgow zurück, so dass sich im Premium-Speyside Blend durch ein 6 Monate langes Finishing ein echtes Stück Schweiz wiederfindet.

Der Hauptanteil des Premium-Speyside Blend mit 46,8 Vol.-% stammt aus den bekannt feinen Whiskys der Icon-Distilleries Macallan, Glenrothes und Mortlach. Der erste Batch umfasst 632 Flaschen, aufgrund der hohen Nachfrage von auf den Hund gekommenen Whiskyfans. Slàinte Wau!

Haecky Import AG, Reinach BL

haecky.ch